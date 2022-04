Η δεκαετία του '50 επιστρέφει για να φέρει Old Hollywood λάμψη στο μακιγιάζ μας

Φέτος, εκτός από τα αγαπημένα μας '00s κάνουν δυναμικό comeback και τα '50s και το μακιγιάζ μας αποκτά άλλο νόημα

Ναι οι προηγούμενες δεκαετίες μας ορίζουν ακόμη και μας υπενθυμίζουν πως οι τάσεις τόσο στη μόδα όσο και στο μακιγιάζ κάνουν κύκλο. Η δεκαετία του 50’ σίγουρα ήταν ένας ύμνος για την ομορφιά αφού πρωταγωνίστησαν θρυλικά icons όπως η Marilyn Monroe, η Audrey Hepburn, η Dorothy Dandridge και η Lena Horne. Αυτές οι γυναίκες λάνσαραν μερικές από τις κλασικές πλέον τάσεις του μακιγιάζ που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της αξέχαστης δεκαετίας.

Το κλασσικό μακιγιάζ των 50’s αποτελούταν από κόκκινο κραγιόν, μοναδικές λάμψεις στο πρόσωπο, έντονο eyeliner και φυσικά πολλές στρώσεις mascara. Χρώμα είχαν και τα βλέφαρα με ιδιαίτερες σκιές ματιών αλλά το σήμα κατατεθέν της εποχής είναι το κραγιόν.

Συγκεντρώσαμε λοιπόν μερικές από τα αγαπημένα μας makeup looks εμπνευσμένα από τις κλασικές τάσεις ομορφιάς της δεκαετίας του 1950, οι οποίες αποτίουν φόρο τιμής στο Old Hollywood με μια μοντέρνα πινελιά.

Beauty and Brows

Τα έντονα φρύδια και τα εντυπωσιακά ροζ χείλη αναδεικνύουν μερικές από τις καλύτερες τάσεις ομορφιάς της δεκαετίας του 1950. Γεμίστε τα φρύδια σας και αποκτήστε ένα έντονο βλέμμα.

Soft Focus

Το δέρμα είναι φυσικό με τη σωστή ποσότητα ρουζ και το eyeliner αποκτά μια μοντέρνα πινελιά. Τα χείλη διαμορφώνονται με φυσικό μολύβι και γεμίζονται με ελαφρώς πιο ανοιχτόχρωμο κραγιόν.

Sliver of Silver

Επενδύστε σε κάτι ασημί. Επιλέξτε μια ασημί σκιά και ψεύτικες βλεφαρίδες, αυτή είναι μια έκδοση του glam της δεκαετίας του 1950 που εξακολουθεί να κυριαρχεί και σήμερα.

Pink Vibes

Τα έντονα ροζ χείλη και το υγρό eyeliner αναπαράγουν τις δημοφιλείς τάσεις στο μακιγιάζ που επέλεγαν οι αστέρες του κινηματογράφου τη δεκαετία του 1950. Μπορούμε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε ότι το ροζ χρώμα δεν είναι ποτέ κακή ιδέα. Βρείτε το πιο λαμπερό ροζ κραγιόν που μπορείτε και φορέστε και ξεχωρίστε.

Everyday Glam

Σε όλες αξίζει ένα glam look και αυτό το makeup look είναι υπέροχα κομψό. Από απαλές αποχρώσεις στα ζυγωματικά μέχρι πιο τολμηρά φρύδια, όλα σχετικά με αυτό το μακιγιάζ αναδεικνύουν ακριβώς αυτό που πάντα θαυμάζαμε στα makeup looks της δεκαετία του 1950.

1950s Classic Elegance

Τα κομψά κόκκινα χείλη μαζί με το eyeliner είναι ένα ζευγάρι της δεκαετίας του 1950 που παραμένει επίκαιρο για πολλά, πολλά χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το makeup look είναι πάντα μια εξαιρετική ιδέα για κάθε ειδική περίσταση.

Blues

Η μπλε σκιά ματιών ήταν (παραδόξως) ήταν δημοφιλής τη δεκαετία του 1950 και δεν πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερη - μέχρι που την είδαμε να συνδυάζεται με κόκκινο κραγιόν.

Monochrome Beauty

Το μονοχρωματικό μακιγιάζ είναι διαχρονικό και αυτό είναι το τέλειο παράδειγμα του πώς η χρήση της ίδιας χρωματικής παλέτας στα μάτια, τα ζυγωματικά και τα χείλη είναι μια νίκη για κάθε περίσταση.