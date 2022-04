To bridal beauty look της Nicola Peltz είναι τέλειο για τους γάμους της άνοιξης

H Nicola Peltz παντρεύτηκε τον Brooklyn Beckham σε μια τελετή που συζητήθηκε πολύ, καθώς ήταν η επιτομή της πολυτέλειας. Αφού αναλύσαμε όλες τις λεπτομέρειες του γάμου θα αναλύσουμε και τις λεπτομέρειες του bridal look της Nicola Peltz

Η λαμπερή νύφη είχε δίπλα τους καλύτερους experts και ένας από αυτούς ήταν και ο hairstylist, Adir Abergel που μάλιστα να σημειώσουμε ότι είχε επιμεληθεί και το νυφικό hair look της Hailey Bieber.

Ο Adir Abergel αποφάσισε να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό half up που χάρισε όγκο στα μαλλιά της ενώ τόνισε και τα όμορφα χαρακτηριστικά της νύφης. Θύμιζε πολύ το iconic hair look της της Brigite Bardot. Ολοκλήρωσε αυτό το ρομαντικό look με curtain bangs δημιουργώντας ένα υπέροχο αποτέλεσμα.

«Το ζητούμενο ήταν τα μαλλιά της Nicola να είναι όμορφα, λαμπερά και με όγκο» είπε ο Abergel. Επίσης αποκάλυψε πως λίγο πριν το γάμο, τους έδωσε μια πιο λαμπερή και ανοιχτή απόχρωση.

Το μακιγιάζ της νύφης εμπνεύστηκε και δημιούργησε η makeup artist του οίκου Chanel, Kate Lee. Ένα δροσερό και φυσικό μακιγιάζ σε nude τόνους με τονισμένα μάτια και σαρκώδη χείλη.

Αν ετοιμάζεστε να γίνετε νύφη τους επόμενους μήνες, το beauty look της Nicola Peltz είναι απόλυτη έμπνευση για εσάς.

Κομψό, natural και άκρως λαμπερό!