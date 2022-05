Φεστιβάλ Καννών: Οι beauty εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη μεγάλη πρεμιέρα

Το 75ο Φεστιβάλ Καννών είναι γεγονός και το glamour κυριάρχησε σε όλο του το μεγαλείο τόσο στα outfits όσο και στο μακιγιάζ των καλεσμένων

O μήνας Μάιος στο μυαλό των κινηματογραφόφιλων είναι ταυτισμένος με το Φεστιβάλ των Καννών. Το κινηματογραφικό Φεστιβάλ που διοργανώνεται στις Κάννες, θα ανοίξει τις πύλες του για 75η φορά φέτος, την Τρίτη 17 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαΐου.

To 75ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών ξεκίνησε λοιπόν και οι celebrities φρόντισαν για μία ακόμη φορά να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους επιλέγοντας υπέροχα beauty looks. Οι καλεσμένες προτίμησαν να κινηθούν με κλασικές επιλογές τόσο στο μακιγιάζ όσο και στα μαλλιά. Λίγες ήταν εκείνες που τόλμησαν να πειραματιστούν λίγο παραπάνω με το look τους.

Chic, glam αλλά και minimal είναι μερικά από εκείνα που θα ξεχωρίσετε παρακάτω.

Julianne Moore

Η αγαπημένη ηθοποιός επέλεξε να εμφανιστεί με ένα κλασικό smoky eye σε γήινες αποχρώσεις ενώ τα μαλλιά της τα άφησε κάτω δημιουργώντας μια chic εικόνα.

Eva Longoria

Η Eva Longoria πόζαρε με ένα winged liner και χαλαρό up do που τόνιζε τα όμορφα χαρακτηριστικά της. Ιδιαίτερο ήταν το choker στο λαιμό της που χάριζε extra πόντους στο σύνολό της.

Katherine Langford

H Katherine Langford έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις με ένα κομψό up do με wet εφέ και ένα natural make up look με πρωταγωνιστή το βλέμμα της.

Emilia Schule

Η Emilia Schule επέλεξε και εκείνη ένα φρέσκο wet look και συνδύασε το μακιγιάζ της με τις ροζ αποχρώσεις του φορέματός της.

Amandine Petit

Αναμφίβολα έκανε την διαφορά στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ καθώς εμφανίστηκε με ένα sleek bun και αξεσουάρ με διαμάντια. Στο eye make up look της επέλεξε μπλε αποχρώσεις τονίζοντας το χρώμα των ματιών της.

Frederique Bel

Ανέδειξε την γαλλική κομψότητα με τον καλύτερο τρόπο επιλέγοντας ένα διακριτικό μπλε eyeliner και φυσικά τις iconic french αφέλειες που απογείωσαν το look της.