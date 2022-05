Η makeup artist του Euphoria λανσάρει το δικό της beauty brand και είναι όσο υπέροχο φαντάζεστε

Όταν το Euphoria έκανε το ντεμπούτο του στο HBO το καλοκαίρι του 2019, κανείς δεν περίμενε ότι μια σειρά θα μπορούσε να γεννήσει μια νέα αισθητική στο μακιγιάζ και στο χώρο της ομορφιάς

Το λαμπερό eyeliner, τα στρας και τα έντονα φρύδια δημιούργησαν το makeup Euphoria με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Η Donni Davy, που είναι η head make up artist του Euphoria και μάλιστα έχει κερδίσει ένα Emmy για τη δουλειά της, λάνσαρε το δικό της beauty brand. Αν αυτά δεν είναι τέλεια νέα, τότε ποια είναι; (οκ.. μπορεί να είμαστε λίγο υπερβολικοί).

Η κορυφαία make up artist μπήκε δυναμικά στον χώρο της ομορφιάς και το «Half Magic» είναι η προσωπική επωνυμία της Donni Davy. Όπως δηλώνει η ίδια ήρθε για να ικανοποιήσει κάθε φανατικό της σειράς.

«Το μακιγιάζ, που βλέπουμε στη σειρά, κατάφερε με τον τρόπο του να γίνει ένας ξεχωριστός κόσμος, μία αυτόνομη οντότητα. Η σειρά ομορφιάς που προετοιμάζουμε θέλουμε να ξεπερνά το show και όχι να λειτουργήσει σαν ένα “αξεσουάρ” του. Το Euphoria θα τελειώσει κάποια στιγμή, αλλά το Half Magic θα συνεχίσει», δήλωσε η Donni Davy.

Κύρια πηγή έμπνευσης της make up artist είναι η σειρά και τα δημοφιλή make up looks της. Ωστόσο, δε θα μείνει μόνο εκεί. Δε θα είναι ένα brand αποκλειστικά εμπνευσμένο από τη σειρά αλλά θα έχει και άλλες επιλογές. Η σειρά έχει ήδη κυκλοφορήσει και παρακάτω θα πάρετε μια μικρή γεύση από όσα μπορείτε να δοκιμάσετε.

Υπάρχουν πούδρες προσώπου σε ροζ χρυσό και ιριδίζον μωβ. Στρας για το πρόσωπο διατίθενται σε pank μεταλλικούς κώνους (που μάλιστα εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά) αλλά και υπέροχες λαμπερές σκιές που θα αναδείξουν τα καλοκαιρινά σας makeup looks.

1. Half Magic GlitterPill in Neptune Daddy

2. Half Magic Chromaddiction Shimmer Eye Pigment in Main Character

3. Half Magic Light Trip Duochrome Glow Powder in Spiritually Complex

4. Half Magic Iridescent Sparkle Face Gems