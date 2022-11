Η Chiara Ferragni έχει το makeup inspo που ζητάτε για τον χειμώνα

H Chiara Ferragni δημιουργεί τάσεις με τα makeup looks που επιλέγει

Το feed της Chiara Ferragni στο Instagram έχει σίγουρα να μας δώσει πολλές ιδέες τόσο για το επόμενο stylish σύνολο που θα φορέσουμε όσο και για το επόμενο μακιγιάζ που θα δοκιμάσουμε.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεχωρίσει αρκετά makeup looks που είναι οι τέλειες προτάσεις για το φθινόπωρο. Το αγαπημένο fashion girl λατρεύει το έντονο βλέμμα και τα nude χείλη ενώ δεν ξεχνά ποτέ τις λάμψεις στα ζυγωματικά της. Για την ακρίβεια, η Ferragni έχει δημιουργήσει μια δική της ξεχωριστή αισθητική στο μακιγιάζ. Glam, sexy και παράλληλα girly, όλα τα makeup looks που επιλέγει είναι in fashion.

Αν έχετε όρεξη για πειραματισμούς τότε η Chiara έχει όλη την έμπνευση που ζητάτε και θα σας δείξει τον δρόμο για να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα στο μακιγιάζ.

Τα παρακάτω makeup looks μπορείτε να το «φορέσετε» από το πρωί μέχρι το βράδυ και να λάμψετε στην κυριολεξία!

Red lips

Η Chiara μπορεί να μην επιλέγει συχνά το κόκκινο κραγιόν αλλά όταν το τολμά δείχνει απλά υπέροχη. Προτιμά πιο σκούρες αποχρώσεις και τις τονίζει με lip gloss ενώ κρατά το υπόλοιπο μακιγιάζ σε ήσυχους τόνους.

Smokey eyes

Το μακιγιάζ που κάνει τα μάτια να φαίνονται πιο μεγάλα είναι τα smokey eyes. H ίδια έχει ανοιχτόχρωμα μάτια και το συγκεκριμένο μακιγιάζ είναι η τέλεια λύση για να τα τονίσει ακόμη περισσότερο. Ακόμη, δεν ξεχνά να τονίσει εξίσου και τα φρύδια της ώστε να έχει ένα τέλειο ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Sexy eyeliner

Εντυπωσιακό, αλλά και αρκετά μίνιμαλ, το eyeliner είναι ένα μακιγιάζ ματιών που μπορείτε να κάνετε από το πρωί έως το βράδυ. Ήρθε η στιγμή να ξεφύγετε από το συνηθισμένο μακιγιάζ ματιών και να τολμήσετε μια πιο λεπτή γραμμή φέτος τον χειμώνα.

Blue Eyeshadow

H μπλε σκιά ένα από τα πιο hot χρώματα της σεζόν που αν την χρησιμοποιήσετε σωστά θα δημιουργήσετε ένα υπέροχο glam μακιγιάζ που θα κλέψει τις εντυπώσεις.

Rosy Cheeks Forever

Και οι φετινές τάσεις στο μακιγιάζ αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά και τη λάμψη της επιδερμίδας. Το καθαρό πρόσωπο με τα χείλη και τα ροζ μάγουλα είναι η πιο δροσερή πρόταση. Αν θέλετε ένα όμορφο αποτέλεσμα, ανανεώστε το ρουζ σας και επιλέξτε την απόχρωση που ταιριάζει με τον τόνο της επιδερμίδας σας, όπως έκανε και η Chiara!