Αυτό το viral κραγιόν του TikTok έγινε ήδη sold out, αλλά βρήκαμε το dupe του

Αυτό είναι το νούμερο ένα viral κραγιόν που πρέπει να δοκιμάσετε

Το 2021 ένα από τα πιο δημοφιλή κραγιόν του TikTok ήταν με διαφορά το Almost Lipstick in Black Honey της Clinique. Είναι η απόλυτη απόχρωση με 90s vibes και εδώ και αρκετούς μήνες είναι sold out τόσο στα περισσότερα φυσικά καταστήματα όσο και στα online.

Η ζήτηση για το κραγιόν συνέχισε να αυξάνεται, με το hashtag #BlackHoney να έχει πάνω από 220 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και το #CliniqueBlackHoney να έχει σχεδόν 200 εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνετε τα πολλά θετικά reviews τόσο από τις beauty influencers όσο και από τους χρήστες έκαναν την συγκεκριμένη απόχρωση ανάρπαστη.

Το πιο πρόσφατο trending dupe για το Almost Lipstick in Black Honey κοστίζει λιγότερο από 5 ευρώ και είναι το Bliss You Berry Tinted Balm. «Είναι ακριβώς τα ίδια», δήλωσε μια influencer σε μια κριτική για το dupe. «Δοκίμασα πολλά brands, αλλά αυτό είναι που μου αρέσει περισσότερο», σχολίασε ένας άλλη creator.

Το Clinique Black Honey κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1971 και ξεχωρίζει για τον φυσικό τόνο αλλά και για τη διάφανη, γυαλιστερή του υφή. Είναι το νούμερο ένα σε πωλήσεις κραγιόν του brand και ένα Black Honey πωλείται κάθε λεπτό.

Αν θέλετε να επενδύσετε και να δοκιμάσετε το Black Honey, εμείς σας το βρήκαμε εδώ. Φυσικά υπάρχει και η εναλλακτική του dupe. H επιλογή είναι δική σας.