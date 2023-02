Η Gigi Hadid μας δείχνει πώς να φορέσουμε το κόκκινο κραγιόν την άνοιξη

Sexy, δυναμικό, θηλυκό το κόκκινο κραγιόν είναι μονόδρομος και την άνοιξη

Μπορεί έξω ακόμη να έχει κρύο, αλλά η Gigi Hadid έφερε την άνοιξη με το τελευταίο της fresh makeup look. To super model φόρεσε ένα φλογερό κόκκινο για να παρευρεθεί στην εκδήλωση που έγινε για την προώθηση του νέου κύκλου «Next In Fashion» του Netflix, το οποίο παρουσιάζει. Όπως ήταν αναμενόμενο έκλεψε όλα τα βλέμματα και εμείς αποθηκεύσαμε στα αγαπημένα μας το συγκεκριμένο look.

Για ακόμη μια φορά, υπεύθυνος για το μακιγιάζ ήταν ο προσωπικός της makeup artist, Patrick, o οποίος ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram για να μας δείξει πώς θα φοράμε το κόκκινο κραγιόν την άνοιξη. Δημιούργησε μια αψεγάδιαστη βάση και έκανε τα κόκκινα χείλη να φαίνονται πιο juicy και θελκτικά. Αυτό που μας άρεσε είναι ότι επέλεξε για περίγραμμα μια hot pink απόχρωση και γέμισε τα χείλη με ένα κόκκινο κραγιόν με μπλε υποτόνους που ανέδειξε υπέροχα τα χαρακτηριστικά της Hadid.

Το έντονο ρουζ στα ζυγωματικά, δε, έκανε ακόμη πιο φρέσκο και ζωηρό το τελικό makeup look. Αν θέλετε κι εσείς να δημιουργήσετε το παρακάτω μακιγιάζ, τα καλά νέα είναι ότι χρειάζεστε τα απολύτως απαραίτητα καλλυντικά και φυσικά το σωστό κόκκινο κραγιόν.