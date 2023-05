Αυτή είναι η απόχρωση κραγιόν που φόρεσε η Rihanna στο Met Gala (θα τη λατρέψεις κι εσύ)

Η Rihanna έχει ιδιαίτερη αγάπη στα έντονα κραγιόν και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε την απαραίτητη έρευνα για να βρούμε τις ακριβείς αποχρώσεις

To Met Gala μπορεί να πέρασε αλλά εμείς αντλούμε ακόμη έμπνευση. Ήταν ένα από τα πιο ωραία red carpet της χρονιάς και στοιχηματίζουμε ότι θα το θυμόμαστε για καιρό. Εκτός από τα εντυπωσιακά looks και τα χτενίσματα ξεχωρίσαμε και μερικά makeup looks που μας έκλεψαν την καρδιά.

Η αγαπημένη μας Riri πόζαρε με ένα glam μακιγιάζ με πρωταγωνιστή τα σαρκώδη κόκκινα χείλη της. Και τώρα σίγουρα θα αναρωτηθείς ποιο είναι το κραγιόν που φόρεσε. Πρόκειται για το Stunna Lip Paint, ένα φλογερό κόκκινο που έχει την υπογραφή του brand της, Fenty Beauty.

Splash Ideal Images

«Για το Met Gala του 2023, συνδυάσαμε ένα εμβληματικό κόκκινο κραγιόν με λάμψεις σε όλο το πρόσωπο», ανέφερε σε ένα δελτίο τύπου η Priscilla Ono, η παγκόσμια makeup artist της Fenty Beauty, υπεύθυνη για το άψογο μακιγιάζ της Rihanna. «Θέλαμε ο συνδυασμός των υφών να δώσει μια μοντέρνα αίσθηση όπως και τα σχέδια του Karl Lagerfeld».

Να σημειώσουμε ότι παρά την κυκλοφορία νέων προϊόντων, η ίδια παραμένει πιστή σε αυτό το κολακευτικό κόκκινο για χρόνια. Κάτι ξέρει η Rihanna παραπάνω από εμάς.

Fenty Beauty Stunna Lip Paint - Βρες το εδώ.

Κομψό αλλά ταυτόχρονα τολμηρό, το Stunna Lip Paint προσφέρει το απόλυτο αποτέλεσμα με ένα μόνο πέρασμα, χάρη στο απλικατέρ υψηλής ακρίβειας που διαθέτει, το οποίο ντύνει τα χείλη σου με ματ, έντονο χρώμα. Μένει σταθερό για 12 ώρες και θα ξεχάσες ότι το φοράς. Επιπλέον, δεν αλλοιώνεται και διατηρεί τη σαγηνευτική απαλότητά του.