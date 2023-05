Lucy Boynton: Το νέο τρισδιάστατο graphic liner θα σε εντυπωσιάσει

Η Lucy Boynton είναι η βασίλισσα του graphic liner και αν θέλεις, μπορείς να την αντιγράψεις

Η Lucy Boynton δεν σταματά να μας εντυπωσιάζει με τα ιδιαίτερα eyeliners που επιλέγει για τις glam εμφανίσεις της. Η προσωπική της make up artist, Jo Baker κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα υπέροχα σχέδια. Το τελευταίο eye make up look που δημιούργησε στην Boynton, έχει μια συγκλονιστική ψευδαίσθηση που φαίνεται μόνο όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια της.

Η Jo Baker έχει σχηματίσει μικρές γραμμές στο κινητό βλέφαρο που κάνει το βλέμμα πιο ελκυστικό. Μάλιστα επέλεξε να το συνδυάσει με μαύρο eyeliner, μακριές βλεφαρίδες ενώ στα χείλη φορούσε ένα nude κραγιόν. Η ηθοποιός βρίσκεται στη λίστα με τα αγαπημένα μας beauty icons και δικαιολογημένα αφού πάντα όσα κάνει, αποτελούν άκρως ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Ο πρωταγωνιστής του μακιγιάζ της είναι πάντα τα μάτια της καθώς θέλει να αναδεικνύει το μπλε τους χρώμα. Αν κι εσύ θέλεις να δοκιμάσεις ένα έντονο liner, η Lucy Boynton σoύ δείχνει τον τρόπο.