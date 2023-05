Aυτά τα eye looks είναι το next big thing στο μακιγιάζ ματιών

Αυτό το καλοκαίρι δοκίμασε ένα από τα παρακάτω τολμηρά eye looks

Το μακιγιάζ ματιών μπορεί να απογειώσει και το πιο απλό καθημερινό μακιγιάζ. Οι makeup artists ξέρουν καλά πώς η ένταση στα μάτια είναι το μυστικό για ένα πετυχημένο makeup look. Τώρα μάλιστα που το καλοκαίρι πλησιάζει τα graphic eyeliner και τα pastel χρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. Ένας κανόνας που προσωπικά λατρεύω είναι ότι όταν κάνουμε έντονο βλέμμα κρατάμε το υπόλοιπο πρόσωπο σε ήσυχους τόνους.

Όταν χρησιμοποιήσεις λοιπόν neon αποχρώσεις καλό είναι να ακολουθήσεις την φιλοσοφία του “Less is more” και να το κάνεις με μέτρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για υπερβολές (εκτός και αν σου αρέσουν). Το μυστικό για ένα εντυπωσιακό neon eye look είναι να αφεθείς στη ζωντάνια των χρωμάτων και να δημιουργήσεις γεωμετρικά σχέδια. Αυτή η τεχνική δίνει μια μοντέρνα πινελιά στο τελικό look που θα τη λατρέψεις. Πράσινο, πορτοκαλί, γαλάζιο, hot pink - είναι μερικά από τα χρώματα που θα σε παρασύρουν τους επόμενους μήνες.

Δυο χρήσιμα tips για τέλεια απόδοση τόσο των σκιών όσο και του eyeliner είναι τα εξής:

Μία σωστή βάση ενισχύει την απόδοση της σκιάς και παράλληλα βοηθάει στο καλύτερο blendingειδικά όταν έχετε κάνει smokey eye.

Αφιέρωσε extra χρόνο στο blending που τις περισσότερες φορές είναι το κλειδί της επιτυχίας για ένα αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.



Αν θέλεις να πειραματιστείς με νέον μακιγιάζ ματιών, σου έχουμε άφθονη έμπνευση. Κάνε scroll και αποθήκευσε τα αγαπημένα σου eye looks:

Neon Lime Inner Corners

@EMMAS_EYE

Colorful Contrast Eyes

@AARONSMAKEUP

Lightning Bolt Lids

@EVER_APATHETIC

Two-Toned Graphic Eyeliner

@EVER_APATHETIC

Flower Power Eyes

@EMMAS_EYE

Spotty Neon Lids

@RALPHSICILIANO

Watercolor Lids

@LAPETITEVENGEANCE

Powder Blue Neon Lids