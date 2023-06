Θέλεις βλέμμα που μαγνητίζει; 7 mascaras για να το πετύχεις στη στιγμή

H mascara είναι το μαγικό tool που θα μεταμορφώσει το βλέμμα σου

Από ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ δεν μπορεί να λείπει η mascara η οποία θα χαρίσει ένταση και βάθος στα μάτια. Γι’ αυτό η αναζήτηση της καλύτερης mascara είναι ένα challenge. Αν μέχρι τώρα έκανες εκπτώσεις στη mascara που επέλεγες, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσεις και να προσθέσεις στο νεσεσέρ σου εκείνη που θα σου χαρίσει μοναδικό βλέμμα και δεν θα κάνει «κόμπους».

Τι πρέπει να κάνει η τέλεια mascara; Να τονίζονται οι βλεφαρίδες όσο πρέπει, το τελικό eye look να δείχνει κομψό και φυσικά να φέυγει εύκολα με το ντεμακιγιάζ. Εφόσον έχεις βρει την mascara που θα αναδείξει το βλέμμα σου, το μόνο που χρειάζεσαι είναι μερικά tips για να αποκτήσεις ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Πριν βάψεις τις βλεφαρίδες, μπορείς να τις πουδράρεις με ένα μεγάλο πινέλο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δουλέψεις καλύτερα τη mascara και να διακρίνουν ποιες βλεφαρίδες έχουν βαφτεί από τη ρίζα έως την άκρη και ποιες όχι. Ακόμη, μπορεί να καθαρίσεις με ένα χαρτομάντηλο το περιττό προϊόν που πάντα υπάρχει στην καινούργια mascara. Αν δεν θέλεις το αποτέλεσμα να είναι έντονο μπορείς απλά να δημιουργήσεις ένα πιο ζεστό look μόνο με στρώση, αλλιώς μπορείς να επιμείνεις με περισσότερες στρώσεις για να δώσεις ένταση.

Βρες παρακάτω τις αγαπημένες μας mascara για πλούσιο όγκο και μήκος. Υπόσχονται να «ανοίξουν» το βλέμμα σου στη στιγμή, να τονίσουν τις βλεφαρίδες και να κάνουν τα μάτια σας του απόλυτους πρωταγωνιστές.



1. DUST+CREAM αδιάβροχη μάσκαρα μαύρη velvet look για extra όγκο και μήκος - Βρες την εδώ.

Η μάσκαρα Velvet Look DUST+CREAM με την πρωτοποριακή σύνθεσή της, χαρίζει έντονο μαύρο χρώμα και maximum όγκο που καθηλώνει. Χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο βουρτσάκι της με τη μικρή του διάμετρο και τη διπλή σειρά τριχών, εξασφαλίζει ταυτόχρονα αξεπέραστο διαχωρισμό των βλεφαρίδων χωρίς να κάνει κόμπους. Είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένη, χωρίς parabens.



2. Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Faux Cils Radical Black Over Black - Βρες την εδώ.

Ανατρεπτική ένταση μαύρου, επαναστατικός όγκος. Η ήπια σύνθεση, εμπλουτισμένη με εκχύλισμα καρυδιού από τους κήπους Ουρίκα της YSL Beauty και έλαιο Αργκάν, περιποιείται και ενδυναμώνει τις βλεφαρίδες, αφήνοντάς τες πιο απαλές.

3. Kiko Milano Beauty Essentials 3-in-1 12h Long Lasting Mascara - Βρες την εδώ.

την επίτευξη έως και τριών διαφορετικών και εκθαμβωτικών εφέ με ένα μόνο προϊόν:ενίσχυση όγκου, εφέ καμπύλωσης και επιμήκυνσης και πανοραμικό εφέ και ενίσχυση όγκου όταν συνδυάζονται και τα δυο απλικατέρ

4. Sisley So Curl Deep Black - Βρες την εδώ.

Άμεση καμπύλη και όγκος.Οι βλεφαρίδες φαίνονται πιο μακριές,πιο γεμάτες και πιο όμορφες μέρα με την ημέρα. Το So Curl Mascara γυρίζει,πυκνώνει και βάφει στιγμιαία τις βλεφαρίδες.

5. Maybelline Falsies Surreal Extensions Mascara - Βρες την εδώ.

Οι βλεφαρίδες σας σε άλλη διάσταση με τη νέα The Falsies Surreal Extensions Mascara από τη Maybelline! +36% μήκος και 10 φορές περισσότερος όγκος για βλεφαρίδες out of this world!

6. M·A·CStack Waterproof Mascara - Βρες την εδώ.

Η πολυβραβευμένη μάσκαρα της MAC έχει αδιάβροχη σύνθεση που δεν μουτζουρώνει και διαρκεί έως και 24 ώρες! Η διαρκώς προσαρμόσιμη M·A·CStack Waterproof Mascara δεν δημιουργεί κόμπους και προσφέρει διαμορφώσιμο όγκο που αψηφά τη βαρύτητα, σε συνδυασμό με άμεση ανύψωση και επιμήκυνση των βλεφαρίδων, σε μια σύνθεση που είναι ανθεκτική στο νερό της πισίνας και δεν αλλοιώνεται.

7. Noir G της Guerlain Mascara - Βρες την εδώ.

Η μάσκαρα Noir G της Guerlain προσφέρει έντονο, ζωντανό φινίρισμα για να κάνει τις βλεφαρίδες να ανεμίζουν σαν φτερά πεταλούδας.