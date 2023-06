5 colourful eyeliners με τέλεια απόδοση για τα καλοκαιρινά μακιγιάζ σου

Το χρώμα πρωταγωνιστεί στο καλοκαιρινό μακιγιάζ και τα παρακάτω eyeliners σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις

Το χρωματιστό eyeliner είναι η τέλεια πρόταση για το καλοκαίρι και δεν έχεις παρά να το προσθέσεις στο νεσεσέρ σου. Τα ευφάνταστα χρώματα θα σου φτιάξουν τη διάθεση και θα σε γεμίσουν με χαρά για να δημιουργήσεις μοναδικά makeup looks. Από μπλε, λιλά και κυπαρισσί, τα eyeliner του καλοκαιριού είναι τολμηρά και υπόσχονται να σου χαρίσουν ένα τολμηρό eye look.

Άφησε πίσω σου τα κλασικά χρώματα του χειμώνα και δοκίμασε ένα colored eyeliner για να τονίσεις τα μάτια σου με τον πιο ιδιαίτερο και funky τρόπο. Οι έντονοι τόνοι είναι σίγουρα sexy και θα κάνουν τα μάτια σου να δείχνουν σαγηνευτικά. Κάνε τη διαφορά στο eyeliner και δημιούργησε ένα μοναδικό look, που θα κερδίσει τις εντυπώσεις αυτό το καλοκαίρι.

Παρακάτω θα βρεις όλες τις αποχρώσεις eyeliner που θα σε ενθουσιάσουν:

1. DUST+CREAM eyeliner velvet look σε στυλό - Βρες το εδώ.

Το Velvet Look eyeliner σε στυλό με το μαλακό και εύκαμπτο άκρο του εξασφαλίζει ακρίβεια και έλεγχο στην εφαρμογή, επιτρέποντας μια απόλυτα καθαρή και ακριβή γραμμή, με πάχος που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχει έντονη απόδοση χρώματος, με διάρκεια έως και 14 ώρες , δημιουργώντας μια γεμάτη γραμμή που διαρκεί! Η συσκευασία με το πινέλο σε μορφή ‘’πένας’’ μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε με απόλυτο έλεγχο, είτε γεμάτο, είτε πιο λεπτό αποτέλεσμα στο eyeliner.

2. Kiko Milano Disney - The Little Mermaid Eyeliner & Kajal 02 What A Look - Βρες το εδώ.

Μακράς διάρκειας eyeliner και μολύβι ματιών kajal. Ιδανικό για: την ενίσχυση του βάθους και του σχήματος των ματιών σας με άψογες αποχρώσεις

3. MAX FACTOR Long Wear Eye Liner - Βρες το εδώ.

Χαρίστε στα μάτια σας ξεχωριστή γοητεία με το Excess Intensity Longwear Eyeliner. Διατίθεται σε έντονες, τολμηρές αποχρώσεις και διαρκεί έως και 12 ώρες.

4. NYX PROFESSIONAL MAKEUP Epic Smoke Διπλό Μολύβι Ματιών - Βρες το εδώ.

Το νέο σαγηνευτικό προϊόν που θα προτιμάτε από εδώ και πέρα, καθώς είναι buildable, μπορεί να αναμιχθεί και μεταφέρεται εύκολα, ώστε να το έχετε μαζί σας από τη μέρα μέχρι τη νύχτα.

5. Le Liner de Chanel (No 518 Mauve Metal) - Βρες το εδώ.

Το χρωματιστό eyeliner CHANEL τονίζει το βλέμμα μοναδικά και το κάνει να ξεχωρίζει. Διαθέτει υπέροχη απόδοση με διάρκεια.