Juicy lips: Τα καλύτερα lip glosses για σαρκώδη χείλη

Μόνο ένα lip gloss μπορεί να σου δώσει τη λάμψη που αναζητάς στα χείλη σου

Τα lip gloss συνεχίζουν να είναι στην κορυφή των makeup trends και αυτό το καλοκαίρι. Πολλές μάλιστα έχουν μια εμμονική σχέση μαζί τους και δεν τις αδικούμε καθόλου. Λαμπερά, ελκυστικά, χαρίζουν ένα υπέροχο juicy αποτέλεσμα στα χείλη. Ευτυχώς για όλες μας οι συνθέσεις τους δεν θυμίζουν σε τίποτα εκείνες της δεκαετίας του 00, που τα περισσότερα κολλούσαν στα χείλη. Πλέον, υπάρχει μια νέα γενιά προϊόντων για τα χείλη έτοιμα να αλλάξουν την εικόνα του gloss.

Τα lip gloss τώρα έχουν ενυδατικές φόρμουλες με βάση το λάδι και όχι από την πλαστική κολλώδη υφή που είχαν παλαιότερα. Τα διάφανα gloss είναι ο τέλειος τρόπος για να δώσεις λάμψη στο καθημερινό σου μακιγιάζ.

Βρες παρακάτω τις κορυφαίες επιλογές μας:



DUST+CREAM Lip Gloss Velvet με glitter - Θα το βρεις εδώ.

Elegant αποτέλεσμα λάμψης στα χείλη. Δεν αφήνει κολλώδη αίσθηση, ενώ η σύνθεση θρέφει τα χείλη. Η λάμψη του οφείλεται στο συνδυασμό 2 αποχρώσεων από κόκκους λάμψης που προσφέρουν πολυδιάστατο αποτέλεσμα στα χείλη. Plus, ενυδατώνει τα χείλη ενώ ταυτόχρονα κάνει το σχήμα τους να δείχνει πιο well defined (καθορισμένο).



Diοr Addict Lip Maximizer Lip Plumping Gloss Hydration and Volume Effect - Βρες το εδώ.

Εμπλουτισμένο με έλαιο κερασιού και υαλουρονικό οξύ, το Dior Addict Lip Maximizer ενυδατώνει τα χείλη για 24 ώρες και τα αφήνει ορατά πιο σαρκώδη με κάθε εφαρμογή. Το gloss για πιο σαρκώδη χείλη, που παρουσιάζεται σε νέα, πλούσια γκάμα αποχρώσεων, προσφέρει από το πιο φυσικό έως το πιο έντονο αποτέλεσμα, για να ικανοποιεί πολλές διαφορετικές επιθυμίες μακιγιάζ.

Kiko Milano Lip Volume Transparent - Βρες το εδώ.

Η ειδική φόρμουλα, εμπλουτισμένη με σησαμέλαιο και σφαίρες υαλουρονικού οξέος, χαρίζει όγκο, λαμπερό αποτέλεσμα, ενυδατώνει και αναδιαμορφώνει τα χείλη. Χάρη στο πρακτικό applicator η μοναδική του υφή εφαρμόζεται στα χείλη με εξαιρετική ευκολία, ενισχύοντάς τα.

Clinique Pop Plush Lipgloss Juicy Apple - Βρες το εδώ.

Ένα εξαιρετικά απαλό gloss που χαρίζει λάμψη και ενυδάτωση όλη την ημέρα στα χείλη. Το βουρτσάκι σε σχήμα κλεψύδρας τυλίγει τα χείλη για εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή, προσφέροντας την τέλεια κάλυψη. Σαν μια αγκαλιά για τα χείλη.