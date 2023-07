Η Μάργκοτ Ρόμπι σου δίνει απλόχερα λίγη έμπνευση για το καλοκαιρινό σου μακιγιάζ

Η Μάργκοτ Ρόμπι τελευταία έχει δοκιμάσει τα ωραιότερα make up looks, κυρίως εμπνευσμένα από την Barbie και όχι μόνο. Οι ροζ αποχρώσεις πρωταγωνιστούν μαζί με μια glam αίσθηση που λατρέψαμε. Η ίδια εμφανίζεται σε διάφορες πρεμιέρες της ταινίας Barbie ανά τον κόσμο και επιλέγει looks της εμβληματικής κούκλας. Η προσωπική της makeup artist, Πάτι Ντάπροφ, υπογράφει τα μακιγιάζ της και όλα είναι τόσο προσεγμένα που μας κάνουν να θέλουμε να τα αντιγράψουμε.

Μάλιστα, η expert αποκάλυψε ποιο είναι το κραγιόν που φοράει στις περισσότερες εμφανίσεις της. Πρόκειται για την απόχρωση Pink Delight 928 του Chanel Rouge Coco Baume. Ένα διακριτικό, απαλό και κομψό χρώμα που είναι τέλειο για όλες τις ώρες.

Παρακάρω θα βρεις μερικά από τα αγαπημένα μας makeup looks που αξίζει να προσθέσεις στο moodboard σου:

Βρες στην παρακάτω gallery: Τα καλύτερα nude κραγιόν