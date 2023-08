Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Αυτό είναι το μόνο concealer που χρησιμοποιεί

Εσύ θέλεις να μάθεις ποιο concealer δεν αποχωρίζεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ;

Το καλό με την επιστροφή του “And Just Like That” είναι ότι θα βλέπουμε περισσότερο και τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Πάντα μας εμπνέει τόσο με το στιλ της όσο και με τα beauty looks που δοκιμάζει. Πριν από λίγες μέρες, ο makeup artist Matin Maulawizada επιμελήθηκε το μακιγιάζ της για μια εκδήλωση στο Hamptons και μοιράστηκε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα που χρησιμοποίησε.

Εμείς κάναμε focus στο concealer που χρησιμοποίησε. Πρόκειται για ένα πρόσφατο λανσάρισμα, το Best Skin Days Treatment Concealer της εταιρείας Iris&Romeo. Ξεχωρίζει καθώς έχει σύνθεση με βιταμίνη C, υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη και αλλαντοΐνη. Μειώνει τους μαύρους κύκλους, λειαίνει τις ρυτίδες, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και γεμίζει το δέρμα.

Με λίγα λόγια είναι ένα concealer που φωτίζει, δροσίζει που κλειδώνει την υγρασία χωρίς να φαίνεται λιπαρό.Tο συγκεκριμένο προϊόν κυκλοφορεί για λίγο περισσότερο από έναν μήνα, αλλά ήδη κερδίζει διθυραμβικές κριτικές.

Όσον αφορά την εφαρμογή, o makeup artist συνιστά να απλώσεις μια μικρή ποσότητα στην περιοχή κάτω από τα μάτια που βρίσκεται πιο κοντά στη μύτη πριν το αναμίξεις προς τα έξω με ένα πινέλο ή σφουγγάρι για να διασφαλίσεις ότι το concealer απλώνεται ομοιόμορφα.

