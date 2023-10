Do it like Scarlet Johansson: To smokey makeup look για τολμηρές βραδινές εμφανίσεις

Ένα κλασσικό smokey μακιγιάζ που αναβαθμίζεται με ένα μοντέρνο twist

Αν τις επόμενες ημέρες ετοιμάζετε μια grande βραδινή έξοδο και χρειάζεστε ένα inspo για το μακιγιάζ σας, σας προτείνουμε να παρατηρήσετε λίγο παραπάνω το σαγηνευτικό μακιγιάζ της Σκάρλετ Γιόχανσον. Αποφεύγοντας τη συνηθισμένη απλή «γραμμή» της δίνοντας ένταση στα σαρκώδη χείλη της, η ηθοποιός βγήκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό smokey eye look - μια statement makeup εμφάνιση που δημιούργησε την τέλεια αντίθεση με το φρέσκο δέρμα και τα nude χείλη της.



More is more

Για να αναδημιουργήσουμε το μακιγιάς της Σκάρλετ Γιόχανσον, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη φιλοσοφία του "more is more". Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εστιάσουμε στο layering: ξεκινάμε από τη γραμμή των βλεφαρίδων, στην οποία πρέπει να δώσουμε ένταση με ένα μαύρο μαλακό μολύβι προτού εφαρμόσουμε σκιά ματιών. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούμε βάθος στο βλέμμα και προσθέτουμε δυναμική στο makeup look.

Για να επιτύχουμε το απαιτούμενο winged shape, χρησιμοποιούμε ένα μικρό, απαλό πινέλο για blending για να τραβήξουμε τη σκιά στο σημείο εκείνο όπου σταματά ακριβώς κάτω από το τελείωμα των φρυδιών. Ολοκληρώνουμε παίρνοντας την ίδια σκιά την οποία εφαρμόσουμε παράλληλα από την γραμμή των κάτω βλεφαρίδων μας.

Μοντέρνο twist

Αν και η ιδέα ενός skokey makeup look για το βράδυ δεν αποτελεί new-in, σας παροτρύνουμε να του χαρίσετε ένα μοντέρνο twist, όπως άλλωστε έκανε και η Σκάρλετ, προσθέτοντας μια πινελιά ασημί σκιάς. Φωτίζει αμέσως το βλέμμα και προσθέτει extra glam διάθεση στη συνολική εμφάνιση.