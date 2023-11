Cheers to glamour: Ανακάλυψε τη νέα λαμπερή συλλεκτική Bobbi Brown Golden Glamour Collection

Η Bobbi Brown παρουσιάζει τη νέα συλλεκτική Golden Glamour Collection

Φέτος τα Χριστούγεννα η Bobbi Brown υποδέχεται την πιο λαμπερή γιορτή της ομορφιάς και σας προσκαλεί σε ένα υπέροχο εορταστικό party που αποκαλύπτει μία νέα εποχή. Αποκτήστε τη νέα συλλογή κι ακτινοβολείστε αυτοπεποίθηση.

Αναδείξτε τη λάμψη σας και εντυπωσιάστε με τα απόλυτα beauty must have για τα γιορτινά looks σας ή για μοναδικά πολυτελή δώρα που αποκαλύπτουν την πιο glamorous εκδοχή του εαυτού σας. Χαρίστε μοναδικά sets ομορφιάς που υπόσχονται να κάνουν την εμφάνιση των αγαπημένων σας προσώπων πιο εντυπωσιακή από ποτέ.

Golden Glamour Collection

Luxe Cheek & Highlight Palette

Για να αποκτήσετε την αστραφτερή λάμψη που είναι must της συγκεκριμένης εποχής, δοκιμάστε τις 3-in-1 Limited-Edition Luxe Cheek & Highlight Palettes σε ζεστούς και φωτεινούς τόνους, που συμπληρώνουν και αναβαθμίζουν το γιορτινό σας μακιγιάζ, δίνοντας διακριτικό χρώμα στα ζυγωματικά και προσφέροντας φυσική λάμψη.

Luxe lipstick

Δώστε στα χείλη σας πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε βραδινή σας έξοδο με το bestselling Luxe Lipstick—σε limited edition εορταστική συσκευασία. Με ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση για να φροντίζει τα χείλη, αυτό το κραγιόν προσφέρει έντονο χρώμα με σατινέ ανθεκτικό φινίρισμα που δεν ξεθωριάζει και έχει διάρκεια μέχρι και 10 ώρες.

Luxe Eye Shadow Duos

Βλέμμα που μαγνητίζει σε κάθε party. Τα Limited-Edition Luxe Eye Shadow Duos αποτελούν το απόλυτο δίδυμο με αποχρώσεις που σας βοηθούν να πετύχετε γιορτινά looks που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Με αποχρώσεις για ματ και μεταλλικό αποτέλεσμα.

City Glamour Eye Shadow Palette

Ωδή στην πολυτέλεια! Η συλλεκτική City Glamour Eye Shadow Palette σας επιτρέπει να δημιουργήσετε sophisticated μακιγιάζ ματιών και να κάνετε το δικό σας statement look μέσα από 12 ματ και μεταλλικές αποχρώσεις εμπνευσμένες από την πόλη που φοράει τα γιορτινά της και λάμπει.

Disco Drama Eye Shadow Palette Set

Το Limited Edition Disco Drama Eye Shadow Palette Set περιλαμβάνει μία παλέτα με 5 ματ σκιές σε κλασικές ουδέτερες και ροζέ αποχρώσεις και συνδυάζεται με το απόλυτο Perfectly Defined Gel Eyeliner για να δημιουργήσετε τα πιο τολμηρά looks για τις γιορτινές περιστάσεις.

Extra indulgence skincare set

Περιποιηθείτε την επιδερμίδα σας με μια έξτρα δόση βαθιάς ενυδάτωσης. Το Extra Indulgence Skincare Set περιλαμβάνει 2 αγαπημένα προϊόντα περιποίησης σε κανονικό μέγεθος & ένα βελούδινο headband και είναι η τέλεια έκπληξη για τους λάτρεις της skincare routine.

Primed to Party Vitamin Enriched Face Base Duo

Ενυδατώστε την επιδερμίδα σας και δημιουργήστε την τέλεια βάση για το μακιγιάζ. Το Primed to Party - Vitamin Enriched Face Base Set περιέχει δύο αγαπημένες Vitamin Enriched Face Base σε κανονικό μέγεθος. Η συγκεκριμένη κρέμα θρέφει και προετοιμάζει τηn επιδερμίδα για μια φρέσκια και λαμπερή όψη, διευκολύνοντας την ομοιόμορφη εφαρμογή του μακιγιάζ.

Eyes All Aglow Long-Wear Cream Shadow Stick Set

Η πολυτέλεια γίνεται το σήμα κατατεθέν σας με το Eyes All Aglow Long- Wear Cream Shadow Stick Set που περιλαμβάνει 5 Long-Wear Cream Shadow Sticks σε διαφορετικές αποχρώσεις μαζί με τη Smokey Eye Mascara, όλα σε κανονικό μέγεθος για να πειραματιστείτε με αμέτρητα eye looks.

Double the Drama Mascara Set

Βλεφαρίδες πλούσιες και έντονες με 2 Smokey Eye Mascaras σε κανονικό μέγεθος. Χάρη στην ειδική σύνθεσή τους, προσφέρουν χρώμα γεμάτο ένταση, που αντιστέκεται στο νερό και την υγρασία και δεν «μουτζουρώνει». Το Mini Instant Long- Wear Makeup Remover απομακρύνει ακόμα και τις long-wear συνθέσεις για να φροντίσετε την περιοχή των ματιών μετά από κάθε party.

A Tint of Glam Extra Lip Tint Set

Φροντίστε τα χείλη σας και χαρίστε τους απαλό, κομψό χρώμα το αγαπημένα Extra Lip Tint. Το A Tint of Glam Extra Lip Tint Set περιλαμβάνει 2 Extra Lip Tint σε κανονικό μέγεθος, ενισχύοντας την υγιή όψη των χειλιών και προσφέροντας 24 ώρες ενυδάτωση και μεταξένια υφή. Σε δύο λαμπερές αποχρώσεις: Bare Pink και Bare Raspberry.