No makeup makeup: Tα «μυστικά» της επιτυχίας για ένα απόλυτα φυσικό λαμπερό μακιγιάζ

Το μακιγιάζ που αναδεικνύει την ωραιότερη εκδοχή του προσώπου

Το φυσικό μακιγιάζ είναι το ιδανικό καθημερινό μακιγιάζ. Αν και εκ πρώτης όψεος μπορεί να φαντάζει απλό και τεχνικά «εύκολο», στην πραγματικότητα είναι ένα από τα πιο δύσκολα μακιγιάζ στην εκτέλεσή τους. Ακόμα κι ένας επαγγελματίας makeup artist μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσει δεκάδες διαφορετικά steps για να δημιουργήσει ένα τέλειο «no makeup makeup look».

Η δημιουργία ενός εξαιρετικά natural effect απαιτεί εναλλασσόμενες εφαρμογές προϊόντων και προσεκτικά επιλεγμένες αποχρώσεις, αλλά και υφές που αναμειγνύονται υπέροχα με το δέρμα και γίνονται σχεδόν αόρατες και θυμίζουν τη φυσική φωτεινότητα της επιδερμίδας.

Για να έχεις φυσικό αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει μακιγιάζ, χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Για να το πετύχεις αυτό, απλώς επίλεξε προϊόντα με κρεμώδη σύνθεση και πρόσθεσε λαμπερές αντανακλάσεις σε φυσικές αποχρώσεις.

Πώς να δημιουργήσεις το φυσικό μακιγιάζ step by step

Foundation

Τα νέας γενιάς προϊόντα έχουν εξαιρετικά ελαφριά κάλυψη με βάση το νερό, μια ιδιαίτερα ενυδατική φόρμουλα περιποίησης και λαμπερό φινίρισμα που τελειοποιεί την επιδερμίδα, χωρίς να την καλύπτει. Η καλύτερη μέθοδος εφαρμογής είναι με τα αδάχτυλα ή ένα βρεγμένο σφουγγάρι.

Concealer

Χρησιμοποιείται με μέτρο, μόνο σε μέρη όπου είναι απολύτως απαραίτητο, όπως οι μαύροι κύκλοι και οι μικρο-ατέλειες στο πρόσωπο. Επίλεξε μια λεπτόρρευστη φόρμουλα, ώστε να είναι εύκολη στην ανάμειξη και λιγότερο ορατή στο τελικό αποτέλεσμα.

Creamy bronzer

Το sunkissed effect στο πρόσωπο είναι ένα άλλο θεμελιώδες βήμα για την αναδημιουργία του no makeup beauty look. Η υφή κρέμας κάνει το αποτέλεσμα εξαιρετικά φυσικό. Εφάρμοσέ το ακολουθώντας τον κανόνα των δύο C: εξωτερική πλευρά του μετώπου, κροτάφους, κάτω από το ζυγωματικό και μετά κάτω από το σαγόνι.

Creamy ρουζ

Άπλωσέ το το απευθείας με τα δάχτυλά σου στα μήλα του προσώπου. Το συγκεκριμένο είδος ρουζ αλληλεπιδρά με το pH του δέρματος και δημιουργεί μια πολύ φυσική εμφάνιση στην επιδερμίδα.

Creamy σκιά ματιών

Με λαμπερές αντανακλάσεις , η κρεμώδης υφή αναμειγνύεται πολύ εύκολα και το φυσικό αποτέλεσμα είναι εγγυημένο, εφαρμόζοντας χρυσές και καφέ αποχρώσεις.

Ψαλιδάκι βλεφαρίδων και μάσκαρα

Η ανάδειξη των βλεφαρίδων είναι επίσης απαραίτητη σε φυσικές εμφανίσεις. Δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις ένα ψαλιδάκι βλεφαρίδων για να «ανοίξεις» το βλέμμα σου και να εφαρμόσεις μάσκαρα μόνο στις άκρες των βλεφαρίδων ή δοκιμάσεις μια μάσκαρα σε καφέ απόχρωση.

Gel φρυδιών

Για να τα καθορίσεις και να χτενίσεις τα φρύδια σου, προτίμησε ένα διάφανο τζελ φρυδιών.

Lip balm

Η πιο φυσική εμφάνιση των χειλιών θυμίζει το ροζ χρώμα και τη λάμψη του βλεννογόνου. Αυτός είναι ο λόγος που τα melting balms είναι τα τέλεια προϊόντα για αυτό το makeup look.