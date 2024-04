Skin Perfection: Τα foundations που τελειοποιούν την επιδερμίδα και της χαρίζουν φρέσκια και δροσερή εμφάνιση

Ανακάλυψε 6 υπέροχες συνθέσεις foundation που αξίζουν την δοκιμή σου

Το foundation αποτελεί για το makeup bag μας ό,τι ακριβώς το little black dress για την γκαρνταρόμπα μας. Είναι το must have προϊόν ομορφιάς που αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την όψη και την υφή της επιδερμίδας μας, ενώ δημιουργεί τα θεμέλια για ένα υπέροχο μακιγιάζ από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Το μυστικό για να έχουμε πάντα το αποτέλεσμα της επιθυμίας μας είναι η εύρεση του ιδανικού foundation για την επιδερμίδα μας και τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Σε αυτή τη λίστα, συγκεντρώσαμε 6 εκπληκτικές συνθέσεις foundation που τελειοποιούν την επιδερμίδα, χωρίς να τη βαραίνουν, χαρίζοντάς της φρέσκια και δροσερή εμφάνιση.

IG @hannaschonberg

Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting Foundation – Βρες το εδώ

Guerlain Terracotta Le Teint Healthy Glow Natural Perfection Foundation – Βρες το εδώ

Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h Longwear Foundation – Βρες το εδώ

Kylie Cosmetics Power Plush Longwear Foundation – Βρες το εδώ

Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation – Βρες το εδώ

MAC Studio Fix Fluid SPF 15 24hr Matte Foundation + Oil Control – Βρες το εδώ