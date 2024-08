Morning after French girl: Πώς να τελειοποιήσεις το ανεπιτήδευτο μακιγιάζ των Γαλλίδων

Ο τρόπος που εφαρμόζουν το foundation οι Γαλλίδες, κάνει το μακιγιάζ τους να διαφέρει

Οι Γαλλίδες επαινούνται για τη συγκρατημένη, αλλά πάντα κομψή προσέγγισή τους στην ομορφιά. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουν το μακιγιάζ ακολουθεί τον κανόνα less is more, επιτυγχάνοντας μια εκλεπτυσμένη εμφάνιση. Όλα ωστόσο ξεκινάνε από τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν τη σύνθεση του foundation τους, αλλά και τον τρόπο που το εφαρμόζουν στην επιδερμίδα του προσώπου τους.

Επίλεξε foundation που μιμείται το φυσικό δέρμα

Εάν υπάρχει ένας βασικός κανόνας για τη δημιουργία μιας άψογης βάσης μακιγιάζ, είναι να επιλέξεις ένα foundation που είναι ελαφρύ, γίνεται ένα με το δέρμα και προσδίδει λαμπερό φινίρισμα.

Στόχευσε στην κάλυψη σημείων

Εφάρμοσε το foundation πρώτα σε περιοχές με ανομοιόμορφο τόνο δέρματος όπου μπορεί να έχει εμφανιστεί υπερμελάγχρωση, σε κοκκινίλες και σε κηλίδες. Δεν χρειάζεται να τοποθετείς το foundation σε όλο το πρόσωπο γιατί υπάρχει όμορφη υφή στο δέρμα σου – καλό είναι να μην την καλύπτεις.

Λαμπερή επιδερμίδα

Οι περισσότερες γυναίκες θέλουμε ένα στοιχείο φωτεινότητας στο δέρμα, αλλά είναι λεπτές οι ισορροπίες ανάμεσα σε ένα λαμπερό και λιπαρό αποτελέσμα. Για να δημιουργήσεις λαμπερή επιδερμίδα, χωρίς τη χρήση highlighter, επίλεξε να σετάρεις το foundation σου με μια ελαφριά ημιδιάφανη πούδρα κυρίως στις περιοχές όπως πάνω από το μέτωπο, τη μύτη, το πηγούνι και το σαγόνι.

Η τέχνη της εφαρμογής

Για να επιτύχεις όσο το δυνατό φυσικότερο αποτέλεσμα, προτίμησε να εφαρμόσεις το foundation με τα ακροδάχτυλα των χεριών σου. Η ζεστασιά στο δέρμα των δακτύλων βοηθάει να απλωθεί τέλεια το foundation στο πρόσωπο. Πρέπει ωστόσο να έχεις βεβαιωθεί ότι τα χέρια σου είναι καθαρά πριν την εφαρμογή.

Χρησιμοποίησε ορό για να τονώσεις τη λάμψη

Ο γαλλικός τρόπος για να δώσεις στο δέρμα ένα δροσερό φινίρισμα χωρίς να διακινδυνεύσεις την απροκάλυπτα παγωμένη λάμψη ενός highlighter είναι ένας ενυδατικός ορός που εφαρμόζεται στα ψηλά σημεία του προσώπου.