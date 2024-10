No mascara trend: Η τάση που υιοθετούν τώρα όλα τα it-girls

Δεν έχει πλέον θέση η mascara στο makeup bag μας;

Η πρώτη χρήση της mascara χρονολογείται από το 3000 π.Χ., στην Αρχαία Αίγυπτο. Από τότε μέχρι και σήμερα, αυτό το προϊόν μακιγιάζ βρίσκεται πάντα στο beauty case μας, χαρίζοντας μοναδική ένταση και βάθος στο βλέμμα κάθε γυναίκας, ανεξάρτητα από το χρώμα ή το σχήμα των ματιών της. Οι τάσεις στη μόδα και την ομορφιά όμως εναλλάσσονται πια με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και κανένας μας δεν είχε φανταστεί έως τώρα ότι το άλλοτε αγαπημένο προϊόν μακιγιάζ, θα έτεινε να «εξαφανιστεί».

Όλα είναι θέμα τάσεων

Το 2022, η τάση του clean girl άλλαξε άλλαξε τα δεδομένα στη βιομηχανία καλλυντικών: Λαμπερό δέρμα , φρέσκια επιδερμίδα, σαρκώδη κι ελαφρώς γυαλιστερά χείλη, γεμάτα φρύδια, χωρίς μάσκαρα. Αυτό το πρότυπο έδωσε προτεραιότητα στη φυσικότητα των χαρακτηριστικών του προσώπου και στη less is more εμφάνιση που επέβαλλε, η mascara δεν είχε πλέον θέση. Έκτοτε, όλες οι νέες τάσεις που βλέπουμε ακολουθούν ακριβώς την ίδια γραμμή φρεσκάδας και απλότητας με makeup looks που αφήνουν γυμνές τις βλεφαρίδες μας.

Η επιρροή των it-girls

Celebrities και influencers σήμερα έχουν σημαντική επιρροή στα πράγματα που πρέπει ή δεν πρέπει να ακολουθούμε σήμερα και όσον αφορά στο μακιγιάζ. Εδώ και αρκετό καιρό, παρατηρούμε πως και όλοι αυτοί έχουν σταματήσει να φοράνε mascara. Κοιτάζοντας προσεκτικά τις αναρτήσεις τους στο Instagram, ένα πράγμα είναι σίγουρο: η χρήση του ρουζ έχει αντικαταστήσει τη mascara.