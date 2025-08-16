Makeup layering: Η τεχνική για ένα μακιγιάζ με αντοχή και διάρκεια

Η σωστή σειρά και οι ελαφριές, σταδιακές στρώσεις προϊόντων μπορούν πραγματικά να σου χαρίσουν ένα μακιγιάζ μεγάλης διάρκειας

Ένα υψηλής αντοχής και με διάρκεια αψεγάδιαστο μακιγιάζ δεν δημιουργείται μόνο με την επιλογή των «καλύτερων» προϊόντων, αλλά απαιτείται συγχρόνως σωστή εφαρμογή και δημιουργία σταθερών στρωμάτων. Το makeup layering είναι η τεχνική εφαρμογής που βασίζεται σε διαδοχικά βήματα, ώστε τα προϊόντα μακιγιάζ να «δένουν» μεταξύ τους, να δείχνουν φυσικά, και το σημαντικότερο, να διαρκούν όλη μέρα.

IG @cassdimicco





Καθαρή, ενυδατωμένη επιδερμίδα

Πριν καν σκεφτείς το foundation, φρόντισε η επιδερμίδα σου να είναι καθαρή και σωστά ενυδατωμένη. Η ενυδατική κρέμα λειτουργεί σαν «καμβάς» για το μακιγιάζ, βοηθώντας το να απλωθεί καλύτερα και να μην σπάσει μέσα στη μέρα. Επίλεξε μια oil-free σύνθεση αν έχεις λιπαρό δέρματα ή κάτι πιο πλούσιο αν έχεις ξηρή επιδερμίδα.

Primer

Το primer λειτουργεί σαν «γέφυρα» ανάμεσα στην περιποίηση και το μακιγιάζ. Λειαίνει την υφή της επιδερμίδας, μειώνει την εμφάνιση πόρων και βοηθά τη βάση σου να απλωθεί ομοιόμορφα.

Foundation

Επίλεξε ένα foundation που ταιριάζει στον τύπο και τον τόνο της επιδερμίδας σου και χτίσε την κάλυψη σταδιακά. Το μυστικό εδώ είναι το λεπτό layering: ξεκίνα με λίγη ποσότητα και πρόσθεσε μόνο όπου χρειάζεται. Έτσι αποφεύγεις το cakey αποτέλεσμα.

Concealer

Το concealer δεν είναι για όλο το πρόσωπο. Χρησιμοποίησέ το στοχευμένα: κάτω από τα μάτια, σε σπυράκια ή κοκκινίλες. Αν θες φωτεινότητα, διάλεξε έναν τόνο πιο ανοιχτό από το foundation για τα σημεία που θέλεις να αναδείξεις.

Πούδρα σεταρίσματος

Η setting powder είναι απαραίτητη για να σταθεροποιήσει foundation και concealer. Εφάρμοσέ την ταμποναριστά με πινέλο ή σφουγγαράκι, κυρίως σε περιοχές που βγάζεις λιπαρότητα, όπως Τ-ζώνη και κάτω από τα μάτια.

IG @cassdimicco

Κρεμώδες ρουζ, bronzer & highlighter

Για πιο φυσικό και πολυδιάστατο αποτέλεσμα, προτίμησε πρώτα κρεμώδεις υφές για ρουζ, bronzer και highlighter. Εφαρμόζονται εύκολα πάνω από τη βάση και «δένουν» με την επιδερμίδα, χωρίς να τη βαραίνουν. Στη συνέχεια, μπορείς να ενισχύσεις το αποτέλεσμα με τις αντίστοιχες powder εκδοχές για διάρκεια.

Φρύδια, σκιές ματιών, eyeliner

Η σειρά εδώ έχει σημασία: πρώτα φρύδια (για να πλαισιώσεις το βλέμμα), μετά σκιές ματιών και έπειτα eyeliner. Αν θέλεις επιπλέον διάρκεια, χρησιμοποίησε primer ματιών για να μη μαζευτεί η σκιά στις πτυχές των ματιών.



Mascara

Η μάσκαρα είναι το τελευταίο βήμα στα μάτια. Μην ξεχνάς να καμπυλώνεις πρώτα τις βλεφαρίδες σου με ένα ψαλιδάκι βλεφαρίδων.

Χείλη

Για ένα σταθερό μακιγιάζ χειλιών, ξεκίνα με scrub και balm, στη συνέχεια περίγραψε τα χείλη με μολύβι και έπειτα εφάρμοσε κραγιόν ή tint. Αν θέλεις διάρκεια, ταμπονάρισε και εφάρμοσε δεύτερη στρώση.

Setting spray

Το setting spray «κλειδώνει» τα πάντα. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που κρατά το μακιγιάζ αναλλοίωτο και φυσικό για ώρες. Εφάρμοσέ το από απόσταση και άφησέ το να στεγνώσει φυσικά.