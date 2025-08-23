Γιατί η μάσκαρα δημιουργεί “κόμπους” στις βλεφαρίδες σου;
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
23 Αυγούστου 2025
Έχεις εφαρμόσει το foundation σου, έχεις τελειοποιήσει το eyeliner, και ήρθε η ώρα για το τελευταίο βήμα: η εφαρμογή της μάσκαρα. Αλλά μόλις την απλώσεις στις βλεφαρίδες σου «έρχεται» η καταστροφή. Κόμποι και κολλημένες βλεφαρίδες που κάθε άλλο παρά «βεντάλια» θυμίζουν.
Το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα η μάσκαρά σου. Ούτε ότι δεν έχεις αγοράσει την τελευταία viral μάσκαρα του TikTok. Το μυστικό κρύβεται σε μια πολύ απλή συνήθεια και ένα απλό trick 2 δευτερολέπτων που μπορεί πραγματικά να «σώσει» το αποτέλεσμα.
Πώς δημιουργούνται οι κόμποι στις βλεφαρίδες
Υπερβολικό προϊόν στο βουρτσάκι: Όταν δεν σκουπίζεις την περίσσεια προϊόντος από το βουρτσάκι πριν την εφαρμογή, καταλήγεις με πάρα πολλή μάσκαρα στις βλεφαρίδες. Αυτό οδηγεί σε κόμπους και ένωση των τριχών.
Ξηρή ή παλιά μάσκαρα: Αν η μάσκαρά σου έχει ανοιχτεί εδώ και πάνω από 3 μήνες, πιθανόν να έχει αρχίσει να ξηραίνεται. Το αποτέλεσμα; Άνιση εφαρμογή και «κολλώδης» όψη.
Κακή τεχνική εφαρμογής: Όταν περνάς πολλές στρώσεις πολύ γρήγορα ή δεν αφήνεις τη μάσκαρα να στεγνώσει ελαφρώς ανάμεσα στις στρώσεις, οι βλεφαρίδες κολλάνε μεταξύ τους.
Το trick των 2 δευτερολέπτων
Το μυστικό; Σκούπισε το βουρτσάκι σου! Πριν απλώσεις τη μάσκαρα, πάρε ένα χαρτομάντιλο και σκούπισε απαλά το βουρτσάκι για να αφαιρέσεις την περίσσεια προϊόντος. Χρειάζεται μόνο 2 δευτερόλεπτα, και αποφεύγεις το overload, εφαρμόζεις όσο προϊόν πραγματικά χρειάζεσαι και ως εκ τούτου, η μάσκαρα απλώνεται ομοιόμορφα στις βλεφαρίδες, χωρίς να δημιουργεί κόμπους.
