Το makeup hack που εξασφαλίζει διάρκεια στο χρώμα του κραγιόν

Πλούσιο χρώμα και ένταση για χείλη που δείχνουν υπέροχα όλη μέρα

Το κραγιόν είναι το απόλυτο statement κάθε μας εμφάνισης, καθώς μπορεί να μεταμορφώσει το look μας μέσα σε δευτερόλεπτα και να μας χαρίσει αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, όλες έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να δούμε το κραγιόν μας να «εξαφανίζεται» μετά τον πρώτο καφέ ή το μεσημεριανό γεύμα. Τα καλά νέα όμως είναι ότι με τα σωστά βήματα στην εφαρμογή και τα κατάλληλα προϊόντα, το κραγιόν μας μπορεί να μένει αναλλοίωτο στα χείλη από το πρωί μέχρι το βράδυ.



Η προετοιμασία

Η διάρκεια του κραγιόν ξεκινά από την περιποίηση. Ένα ελαφρύ scrub χειλιών απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και αφήνει την επιφάνεια λεία, ενώ η ενυδάτωση με lip balm λειτουργεί σαν βάση.

Το primer χειλιών

Ένα primer χειλιών βοηθά το κραγιόν να απλωθεί σωστά στα χείλη, χωρίς να ξεφύγει από το περίγραμμα. Αν δεν έχουμε primer, μπορούμε να περάσεις λίγη διάφανη πούδρα πάνω στα χείλη για ματ αποτέλεσμα που αυξάνει τη διάρκεια.

Το μολύβι χειλιών

Το lip liner δεν είναι απλώς για να δημιουργήσουμε το περίγραμμα των χειλιών, αλλά και για να δημιουργήσουμε μια σταθερή βάση για το κραγιόν μας, γεμίζοντας όλη την επιφάνεια των χειλιών.

IG @jessideoliveira





Η σωστή φόρμουλα κραγιόν

Τα ματ υγρά κραγιόν είναι γνωστά για τη μεγάλη διάρκεια, ωστόσο μπορεί να ξηράνουν τα χείλη. Αν προτιμάμε τις κρεμώδεις υφές, επιλέγουμε μια long-lasting σύνθεση.

Η τεχνική του blotting

Μετά την πρώτη στρώση, πιέζουμε απαλά τα χείλη σε ένα χαρτομάντιλο, περνάμε μια λεπτή στρώση πούδρας από πάνω και στη συνέχεια εφαρμόζουμε ξανά το κραγιόν. Αυτή η τεχνική «κλειδώνει» το χρώμα για ώρες.