Το makeup hack που διορθώνει στη στιγμή το περίγραμμα του προσώπου

Μια εύκολη τεχνική μακιγιάζ για ένα άρτια καθορισμένο περίγραμμα προσώπου

Μεταξύ των τρέχουσων τάσεων στην ομορφιά, εκτός από μια μύτη με «ιδανικές» αναλογίες και σαρκώδη χείλη, βλέπουμε και ένα άρτια καθορισμένο περίγραμμα προσώπου ή αλλιώς jawline. Στη σύγχρονη αισθητική ιατρική αναπτύσσονται μέθοδοι που μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε ένα σμιλεμένο περίγραμμα στο πρόσωπο, χωρίς νυστέρι, ωστόσο εξίσου δημοφιλείς είναι και οι τεχνικές μακιγιάζ που επιτυγχάνουν αυτό το αποτέλεσμα με έναν σαφώς λιγότερο επεμβατικό τρόπο. Η διαμόρφωση του περιγράμματος γίνεται, δημιουργώντας φυσικές σκιές που δίνουν την αίσθηση μιας απόλυτα καθορισμένης εμφάνισης. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα ζυγωματικά και τη μύτη, αυτή η περιοχή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί η δημιουργία περιοχών που δείχνουν πολύ σκούρες και «αφύσικες».

Ενώ ο δυνατός φωτισμός επιτρέπει μεγαλύτερη χρωματική ένταση φωτοσκιάσεων για τις φωτογραφίες, στην καθημερινότητα πρέπει να είμαστε πιο φειδωλοί και ακριβείς, επιλέγοντας τα σωστά προϊόντα και μεθόδους. Μια τεχνική μακιγιάζ που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στο TikTok μπορεί να γίνει η go-to τεχνική μας για ένα καλοσχηματισμένο περίγραμμα προσώπου καθημερινά.



Η τεχνική διόρθωσης του περιγράμματος του προσώπου



Όλα ξεκινούν με την επιλογή της σωστής απόχρωσης contour. Πρέπει να είναι ψυχρό και να έχει μια υπόνοια γκρι υποτόνου ώστε να ξεχωρίζει από το bronzer, το οποίο είναιπιο θερμό. Πρέπει επίσης να ταιριάζει με τον τόνο του δέρματός μας, για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε όσο το δυνατό πιο φυσικές σκιές στο πρόσωπο. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα στικ που επιτρέπει την ακριβή εφαρμογή του κάτω από το πηγούνι, όπου πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Χ, και στη συνέχεια να τονίσουμε την περιοχή ακριβώς πάνω και κάτω από το οστό της γνάθου.

Αφού αναμείξουμε το προϊόν στο δέρμα με ένα σφουγγάρι πρέπει να το «ψήσουμε» με μια διαφανή πούδρα σε μορφή σκόνης. Προσοχή όμως, δεν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω στο περίγραμμα αλλά ακριβώς δίπλα από αυτό, χρησιμοποιώντας παράλληλες γραμμές που επίσης αναμειγνύονται στη συνέχεια. Αυτό το διπλό πέρασμα μας επιτρέπει να αποφύγουμε τυχόν έντονες αντιθέσεις, τονίζει τα χρώματα και δίνει στο τελικό αποτέλεσμα μια εξαιρετικά ρεαλιστική εμφάνιση.