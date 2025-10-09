Οι αποχρώσεις που προτείνουν οι makeup artists

Ναι, τα καστανά μάτια δεν είναι όσο εντυπωσιακά είναι τα πράσινα και τα μπλε. Το ήξερες όμως ότι είναι τα πιο ευέλικτα όσον αφορά το μακιγιάζ; Η φυσική ζεστασιά και το βάθος τους επιτρέπουν στους makeup artists και beauty lovers να πειραματιστούν με μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων, δημιουργώντας εντυπωσιακά και πολυδιάστατα looks. Ενώ το μαύρο θα είναι πάντα η αγαπημένη επιλογή όλων των γυναικών, η αλήθεια είναι ότι το κατάλληλο μολύβι ματιών για καστανά μάτια μπορεί να αναδείξει ακόμα περισσότερο την ομορφιά τους, προσθέτοντας ένταση, λάμψη ή μυστήριο στο βλέμμα. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο κολακευτικές αποχρώσεις;

Μολύβι ματιών για καστανά μάτια: Οι πιο κολακευτικές αποχρώσεις

Καφέ/Μπρονζέ

Καθώς το μαύρο τείνει να δείχνει πολλές φορές "σκληρό", δοκίμασε να αντικαταστήσεις το go-to μολύβι σου με ένα καφέ, το οποίο θα "γλυκάνει" τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου. Για μια πιο glam, βραδινή εμφάνιση, επίλεξε ένα μπρονζέ μολύβι, που θα φωτίσει το βλέμμα σου.

Μοβ/Λιλά

Το μοβ σε κάθε του απόχρωση, από την πιο ανοιχτή λιλά, μέχρι την πιο σκούρα plum, είναι από τις πιο κολακευτικές επιλογές που μπορείς να κάνεις αν έχεις καστανά μάτια.

Πράσινο/Χακί/Τιρκουάζ

Εξίσου καλή επιλογή για εσένα, είναι ένα μολύβι σε πράσινο, χακί ή emerald green χρώμα. Είναι ο τέλειος τρόπος να χαρίσεις λίγο χρώμα στο μακιγιάζ σου, αλλά και να αναδείξεις τα καστανά σου μάτια.

Μπλε/Θαλασσί

Το μπλε, σε κάθε απόχρωσή του, από το θαλασσί, μέχρι το navy blue, κολακεύει εξαιρετικά τα καστανά μάτια, δημιουργώντας μια όμορφη αντίθεση με την ίριδά τους.

Editor's Tip: Ο πιο εύκολος τρόπος να εντάξεις ένα χρωματιστό μολύβι ματιών στη ρουτίνα μακιγιάζ σου, είναι να το εφαρμόσεις στην εσωτερική γραμμή των κάτω βλεφαρίδων. Αν τώρα αγαπάς τους πειραματισμούς και είσαι πιο τολμηρή με το μακιγιάζ σου, μπορείς να δοκιμάσεις να δημιουργήσεις eyeliner wings για ένα πιο statement look.