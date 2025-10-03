Τα lipsticks που θα γίνουν η go-to επιλογή σου για κάθε μέρα

Δεν φιγουράρει ποτέ στη λίστα με τα beauty trends κι όμως παραμένει εδώ και χρόνια ένα από τα πιο πολυφορεμένα χρώματα κραγιόν. Ποιο είναι; Το κραγιόν σάπιο μήλο, φυσικά, το οποίο διαθέτει μια διακριτική γοητεία που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Γιατί πρέπει να έχεις στο νεσεσέρ σου ένα κραγιόν σάπιο μήλο

Αυτό το πολύ ιδιαίτερο χρώμα, που ισορροπεί ανάμεσα στο nude και το dusty pink, είναι η απόλυτη “no brainer” επιλογή για το καθημερινό μακιγιάζ, αφού κολακεύει όλους τους τόνους επιδερμίδας. Μπορεί να φορεθεί με άνεση κάθε εποχή και «δένει» ιδανικά με κάθε χρωματικό σύνολο -από το πιο minimal μέχρι το πιο εκκεντρικό, χωρίς να δείχνει ποτέ υπερβολικό ή «λίγο». Δίνει χρώμα χωρίς να επισκιάζει, ενώ προσθέτει βάθος και χαρακτήρα στο μακιγιάζ, τόσο το πρωινό, όσο και το βραδινό. Έχει αυτήν τη διακριτική δύναμη να αναδεικνύει τα χείλη με έναν ανεπιτήδευτο, σχεδόν φυσικό τρόπο. Τέλος, είναι ένα χρώμα που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, ακριβώς γιατί δεν βασίζεται στις τάσεις, αλλά στην αισθητική. Είναι το κραγιόν που θα φορέσεις τώρα, αλλά και σε 10 χρόνια, και μπορείς να είσαι βέβαιη ότι θα δείχνει πάντα σωστό.

IG @franziskanazarenus

Σήμερα, σχεδόν κάθε brand έχει δημιουργήσει τη δική του εκδοχή αυτής της διαχρονικής απόχρωσης -άλλοτε πιο ψυχρή, άλλοτε πιο θερμή, με ματ, satin ή glossy φινίρισμα- διατηρώντας όμως πάντα εκείνη τη χαρακτηριστική ευελιξία που το κάνει makeup staple.

Ακολουθούν οι δικές μας αγαπημένες επιλογές που σίγουρα αξίζουν μια θέση στη συλλογή σου:

Τα ωραιότερα κραγιόν σάπιο μήλο

Matte Lipstick στην απόχρωση Mehr, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

SuperStay Matte Ink στην απόχρωση 15 Lover, Maybelline-Απόκτησέ το εδώ

Matt Lasting Lip Color στην απόχρωση 21, Radiant Professional-Απόκτησέ το εδώ

Pure Color Crème Lipstick στην απόχρωση 440 Irresistable, Estée Lauder-Απόκτησέ το εδώ

Le Phyto Rouge στην απόχρωση 20 Rose Portofino, Sisley Paris-Απόκτησέ το εδώ