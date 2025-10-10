Τα μακιγιάζ και τα χτενίσματα που προτείνουν οι σχεδιαστές για τη σεζόν Spring/Summer 2026

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, οι εβδομάδες μόδας μάς χάρισαν ένα δυναμικό beauty manifesto. Στα παρασκήνια των μεγαλύτερων fashion shows, η δημιουργική ενέργεια χτύπησε κόκκινο, με makeup artists και hairstylists να μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε μια ξεχωριστή αφήγηση στιλ, αποκαλύπτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις τάσεις ομορφιάς για την άνοιξη και το καλοκαίρι 2026.

Ανάμεσα σε πειραματισμούς, διαχρονικές αναφορές και φρέσκες ερμηνείες της φυσικής ομορφιάς, το κοινό μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η νέα σεζόν δεν ακολουθεί απλώς τους κανόνες, τους επαναπροσδιορίζει. Ιδού οι τάσεις που ξεχώρισαν στο catwalk κατά τη διάρκεια των εβδομάδων μόδας της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, του Μιλάνου και του Παρισιού για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026:

Fashion Week Report: Οι κυριάρχες τάσεις ομορφιάς για την άνοιξη και το καλοκαίρι 2026

Sunburnt Blush

Η lead artist Diane Kendal στο show του οίκου Rabanne χάρισε στα πρόσωπα των μοντέλων ένα χρώμα υγείας, χρησιμοποιώντας ένα ροδακινί ρουζ, ενώ ολοκλήρωσε το look με faux freckles, ζωγραφίζοντας δηλαδή φακίδες με ένα καφέ μολύβι.

Hair Pins & French Combs

Τα hair pins και τα french combs, τα γνωστά γαλλικά χτενάκια, έχουν επιστρέψει για τα καλά στη μόδα και το show του οίκου The Row αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη. Στο catwalk είδαμε την πιο artistic εκδοχή αυτού του τόσου φίνου χτενίσματος με την υπογραφή του θρυλικού Guido Palau.

Blush Blindness

Το πολύ έντονο ρουζ, γνωστό στα social media και ως blush blindness, φαίνεται πως θα συνεχίσει να αποτελεί τάση και την επόμενη χρονιά με τους οίκους Leonard Paris και Aadnevik να προτείνουν φούξια αποχρώσεις και εφαρμογή από τα μήλα μέχρι ψηλά στα ζυγωματικά.

Liquid Hair

Το μεγαλύτερο hair trends κατά τη διάρκεια του fashion month ήταν αδιαμφισβήτητα τα "βρεγμένα" μαλλιά, που μοιάζει να είναι υγρά, σχεδόν ρευστά. Στο show του οίκου Giambattista Valli τα είδαμε στην wavy εκδοχή τους, ο οίκος Prada τα συνδύασε με bobby pins, ενώ ο οίκος Christian Siriano πρότεινε wet slicked-back buns με ρετρό finger waves να πλαισιώνουν το πρόσωπο.

Rosy Cheeks

Για το no makeup makeup look της άνοιξης, ο οίκος Dior και ο δημιουργικός διευθυντής και διευθυντής εικόνας του μακιγιάζ Dior, Peter Philips, προτείνουν φυσική, αλαβάστρινη επιδερμίδα και ροδαλά μάγουλα, που χαρίζουν ένα διακριτικό touch of colour στο πρόσωπο. Πορσελάνινη επιδερμίδα με ελαφρώς ροδαλά μάγουλα είδαμε και στο show του οίκου Chanel, συνδυασμένα με feathered eyebrows και κομψά chignons.

Messy Updos

Η τελευταία συλλογή του σχεδιαστή Giorgio Armani ξεχείλιζε κομψότητα, από τις beaded τουαλέτες μέχρι τα tailored κοστούμια, τα οποία συνδυάστηκαν με επιμελώς ατημέλητα updos αποδεικνύοντας πως το glamour είναι θέμα attitude κι όχι μιας αψεγάδιαστης εικόνας.

Statement Lashes

Οι statement βλεφαρίδες ήταν αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη τάση που ανέδειξε ο fashion month με τον οίκο Thom Browne να προτείνει τη χρωματιστή εκδοχή τους, τον οίκο Moschino την glittery και το brand Eckhaus Latta τη λευκή. Την πιο φορέσιμη εκδοχή της τάσης παρουσίασε ο οίκος Ulla Johnson περνώντας τις βλεφαρίδες των μοντέλων του με μία χρυσή σκιά.

Gothic Beauty

Οι gothic λεπτομέρειες στη ομορφιά φαίνεται πως κάνουν δυναμικό comeback με τον οίκο Blumarine να περιγράφει τα μάτια των μοντέλων του με μαύρο eyeliner και τον οίκο Vivienne Westwood να στέλνει τα μοντέλα του στο catwalk με sharp graphic eyeliner looks και μαύρο κραγιόν.