Το μυστικό για να πετύχεις έναν αψεγάδιαστο καμβά για το μακιγιάζ

Στον κόσμο της σύγχρονης ομορφιάς, όπου το μακιγιάζ συναντά την περιποίηση, τα primer προσώπου έχουν κατακτήσει τη δική τους πρωταγωνιστική θέση. Μεταξύ των πιο δημοφιλών επιλογών, εκείνα ξεχωρίζουν είναι αυτά που υπόσχονται ότι "θολώνουν" τις λεπτές γραμμές, τις ρυτίδες και τους πόρους και λειτουργούν σαν ένα φίλτρο Instagram σε μορφή κρέμας.

Με καινοτόμες συνθέσεις που "γεμίζουν" τις ρυτίδες, μειώνουν την όψη των πόρων και προσφέρουν μεταξένια υφή, τα blurring primers δεν είναι απλώς η βάση για το foundation, είναι το πρώτο βήμα για ένα αψεγάδιαστο, φυσικά φωτεινό πρόσωπο. Αν αναζητάς τρόπους να βελτιώσεις την υφή της επιδερμίδας σου και να χαρίσεις διάρκεια στο μακιγιάζ σου, αυτά τα προϊόντα είναι must. Ιδού εκείνα που αξίζουν μια θέση στην καθημερινή σου ρουτίνα:

Τα καλύτερα blurring primer προσώπου

Touche Éclat Blur Primer, Yves Saint Laurent-Απόκτησέ το εδώ

Το Touche Éclat Blur Primer παρατείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ, ενώ παράλληλα χαρίζει λάμψη στο πρόσωπο και λεία, ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα.

Double Wear Smooth and Blur Primer, Estée Lauder-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το primer με αέρινη υφή κρέμας-τζελ ελέγχει τη λιπαρότητα όλη την ημέρα, θολώνει αμέσως την όψη των πόρων χαρίζοντας ένα λείο, ματ αποτέλεσμα.

Synchro Skin Soft Blurring Primer, Shiseido-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το primer προσώπου με ελαφριά σύνθεση διαχεέι το φως, βελτιώνει την όψη των πόρων και της υπερβολικής γυαλάδας και στιγμιαία απαλύνει και θολώνει τις ατέλειες.

Pure Canvas Primer Blurring, Laura Mercier-Απόκτησέ το εδώ

Το Pure Canvas Primer Blurring βοηθά το μακιγιάζ να παραμείνει αψεγάδιαστο και φρέσκο έως και 16 ώρες, μειώνει ορατά την εμφάνιση των πόρων και βελτιώνει την υφή του δέρματος άμεσα και με διάρκεια.

SOS Primer Peach, Clarins-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το primer προσώπου επανορθώνει άμεσα, φωτίζει και αναζωογονεί την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα θολώνει τις ατέλειες για μια πιο όμορφη και λεία όψη.

The POREfessional Pore Primer, Benefit Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Ελαφρύ και μη λιπαρό, το primer αυτό απαλύνει την όψη των λεπτών γραμμών και των πόρων αφήνοντας το δέρμα πιο λείο, έτοιμο να δεχτεί το μακιγιάζ.

Easy Blur Silicone-Free Smoothing Primer, Huda Beauty-Απόκτησέ το εδώ

Το Easy Blur Primer περιέχει θολωτικά πολυμερή που βοηθούν στον άμεσο έλεγχο της περίσσειας λιπαρότητας, στην εξομάλυνση της υφής της επιδερμίδας και στην κάλυψη των πόρων.