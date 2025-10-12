5 πούδρες προσώπου που θολώνουν τις ρυτίδες και τους πόρους

Οι ιδανικές επιλογές για μετά τα 50

Για πολλούς makeup artists, οι face powders είναι απαγορευτικές μετά τα 50, καθώς κάνουν συνήθως την επιδερμίδα να δείχνει πιο θαμπή και άτονη. Αν ωστόσο δυσκολεύεσαι να τις βγάλεις από τη ρουτίνα σου, είτε επειδή έχεις λιπαρή επιδερμίδα, είτε επειδή θέλεις να σετάρεις το μακιγιάζ σου, υπάρχουν πούδρες προσώπου με blurring effect που μπορούν να ταιριάξουν τέλεια στο νέο τύπο του δέρματός σου. Τα εν λόγω προϊόντα "θολώνουν" τις ρυτίδες και τους πόρους, κάνοντας την επιδερμίδα να δείχνει λεία κι αψεγάδιαστη, ενώ καθώς συνήθως είναι πιο ανάλαφρα, "δεν κάθονται" στις λεπτές γραμμές δημιουργώντας έναν τέλειο καμβά για το μακιγιάζ. Ακολουθούν οι πούδρες που αξίζει να δοκιμάσεις:

Οι καλύτερες πούδρες προσώπου με blurring effect

Blur it Loose Powder, Sephora Collection-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στη λεπτή και μεταξένια υφή της, αυτή η πούδρα ενοποιείται τέλεια με το δέρμα, βοηθά στη σταθεροποίηση του μακιγιάζ και χαρίζει ματ αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η σύνθεσή της λειαίνει την επιδερμίδα και θολώνει την όψη των πόρων, για ομοιόμορφο τόνο επιδερμίδας με ανάλαφρο τρόπο.

Soft Blur Matte, Catrice-Απόκτησέ την εδώ

Η πούδρα Catrice Soft Blur Matte σταθεροποιεί το μακιγιάζ, αφήνοντας την επιδερμίδα υπέροχα απαλή, ματ και βελούδινη. Το φυσικό αποτέλεσμα θόλωσης που χαρίζει συμβάλλει ώστε να καλύψεις οπτικά τους υπερβολικά ορατούς πόρους και τις άλλες ατέλειες της επιδερμίδας.

Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder, MAC Cosmetics-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η pro-inspired, breathable πούδρα σταθεροποίησης σε ημιδιαφανή απόχρωση, είναι συγχωνευμένη με Dual Powders που απορροφούν τη λιπαρότητα, βοηθώντας στον έλεγχο της γυαλάδας και την άμεση ματ εμφάνιση. Η τεχνολογία υψηλής διάθλασης διασκορπίζει το φως για να διαχέει την εμφάνιση των πόρων και των ατελειών, ενώ τα εξαιρετικά διαυγή σωματίδια πούδρας βοηθούν στη διατήρηση της διαφάνειας.

All Hours Hyper Blur Loose Powder, YSL Beauty-Απόκτησέ την εδώ

Η Hyper Blur ενσωματώνεται άμεσα στην επιδερμίδα για ένα φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς να δημιουργεί εφέ μάσκας και χωρίς να αφυδατώνει. Χάρη στη σύνθεσή της με μικρο-χρωστικές, χαρίζει μια ανάλαφρη αίσθηση στην επιδερμίδα, θολώνει τις λεπτές γραμμές και τους πόρους, και ελαχιστοποιεί τις ατέλειες.

Translucent Loose Setting Powder Ultra-Blur, Laura Mercier-Απόκτησέ την εδώ

H Translucent Loose Setting Powder Ultra-Blur περιέχει υαλουρονικό οξύ κι έτσι λειαίνει τις ατέλειες και τις λεπτές γραμμές, ενώ ολοκληρώνει ιδανικά το μακιγιάζ σταθεροποιώντας το για 16 ώρες.