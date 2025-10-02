Σύμφωνα με τους κορυφαίους σχεδιαστές μόδας.

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και η φύση ντύνεται στα ζεστά της χρώματα, η φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη γκαρνταρόμπα ανανεώνεται -και μαζί της, η παλέτα του μακιγιάζ. Το φετινό φθινόπωρο και χειμώνα, οι τάσεις επιστρέφουν με ανανεωμένες κλασικές αποχρώσεις αλλά και τολμηρές επιλογές που δεν περνούν απαρατήρητες. Ποιες είναι λοιπόν οι κυριότερες τάσεις μακιγιάζ για το φθινόπωρο και το χειμώνα 2025 και ποια τα κραγιόν που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου;

IG @lovisabarkman

Μακιγιάζ φθινόπωρο-χειμώνας 2025: Τα top χρώματα κραγιόν

Είτε προτιμάς ένα διακριτικό nude, είτε ένα βαθύ μπορντό, το κραγιόν έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει αμέσως την εμφάνισή σου. Είναι το απόλυτο beauty statement, που μπορεί να απογειώσει ακόμη και το πιο απλό outfit. Αυτήν τη σεζόν, η μόδα μάς καλεί να παίξουμε με την ένταση, την υφή και τον χρωματικό τόνο, με τους σχεδιαστές να προτείνουν ποικίλες επιλογές, από ματ έως γυαλιστερά, από ρομαντικά ροζ μέχρι σοκολατί και βυσσινί. Ιδού οι κορυφαίες αποχρώσεις σύμφωνα με τα FW25-26 shows του περασμένου Φεβρουαρίου:

Burgundy/Black

Κάθε χρόνο σχεδόν, τέτοια εποχή, τα vampy lips επανέρχονται στο προσκήνιο. Μπορεί τα μπορντό και τα βουργουνδί κραγιόν να είναι τα πρώτα που έρχονται στο νου όταν σκεφτόμαστε την τάση, ωστόσο οι σχεδιαστές στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου απέδειξαν πως δεν είναι οι μόνες επιλογές. Ο οίκος MSGM ολοκλήρωσε το μακιγιάζ των μοντέλων του, βάφοντας τα χείλη τους με ένα σκούρο καφέ κραγιόν με vinyl φινίρισμα, ενώ το brand Avavav παρουσίασε την goth εκδοχή του trend προτείνοντας glossy, μαύρα χείλη.

Από την MFW δεν έλειπε φυσικά και η πιο κλασική εκδοχή της τάσης με την Pat McGrath να βάφει τα χείλη των μοντέλων του οίκου Versace με ένα σκουρόχρωμο, μπορντό κραγιόν. Το ενδιαφέρον στο εν λόγω look ήταν το περίγραμμα με σκουρόχρωμο μολύβι και η διάφανη λάμψη στο κέντρο των χειλιών.

Rosy

Το ρομαντικό μακιγιάζ των μοντέλων στο show του οίκου Carolina Herrera κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης ολοκληρώθηκε με ένα τριανταφυλλί κραγιόν με διακριτική λάμψη στο κέντρο των χειλιών, αποδεικνύοντας πως τα πιο φωτεινά χρώματα μπορούν να έχουν θέση στο φθινοπωρινό και χειμερινό νεσεσέρ.

Brown

Τα '90s συνεχίζουν να εμπνέουν τους σχεδιαστές με τα μοντέλα του οίκου Kim Shui να περπατούν στο catwalk της NYFW με ένα grungy makeup look που ολοκληρώθηκε με glossy καφέ χείλη και έντονο contour.

Glass

Τα ζουμερά χείλη με -σχεδόν- διάφανη λάμψη εξακολουθούν να αποτελούν τάση, όπως άλλωστε υπέδειξαν πολλοί οίκοι κατά τη διάρκεια του fashion month, ανάμεσά τους οι Moschino, Fendi και Giorgio Armani.

Super Nude

Η μόδα, όπως είναι γνωστό, κάνει κύκλους κι έτσι τα άλλοτε μισητά concealer lips των '00s φαίνεται πως κάνουν δυναμικό comeback. Δεν το λέμε εμείς, αλλά το catwalk στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Πιο συγκεκριμένα, τα είδαμε στο FW25-26 show της Sandy Liang, όπου τα μοντέλα φορούσαν ένα nude satin κραγιόν, πολύ κοντά στο χρώμα της επιδερμίδας τους, που πρακτικά "εσβηνε" τα χείλη τους.