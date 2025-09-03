Toasty Makeup: Το ζεστό φθινοπωρινό μακιγιάζ που θα απογειώσει τις εμφανίσεις σου

Ένα κομψό day-to-night φθινοπωρινό μακιγιάζ

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που η ομορφιά αποκτά πιο ζεστές, γήινες αποχρώσεις και το δέρμα μας ζητά εκείνη τη διακριτική λάμψη που αναδεικνύει τη φυσικότητά του. Φέτος, το μακιγιάζ που κυριαρχεί ονομάζεται Toasty Makeup και είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται το όνομά του: ένα look που αποπνέει ζεστασιά, γοητεία και cozy διάθεση.

Πρόκειται για ένα makeup look που βασίζεται σε απαλές καφέ, bronze και καραμελένιες αποχρώσεις. Θυμίζει τη θαλπωρή ενός ζεστού ροφήματος, το χρυσαφένιο φως του ηλιοβασιλέματος και τη φυσική κομψότητα της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας. Ο στόχος δεν είναι να δείχνoυμε έντονα μακιγιαρισμένες, αλλά φρέσκες και λαμπερές, σαν να έχουμε επιστρέψει μόλις από μια δροσερή βόλτα.

IG @emitaz

Πώς θα υιοθετήσουμε το Toasty Makeup

Για να υιοθετήσουμε το Toasty Makeup look επιλέγουμε ένα ανάλαφρο foundation ή ένα tinted moisturizer που επιτρέπει στο δέρμα να παραμένει φυσικό και λαμπερό. Οι σκιές που επιλέγουμε για τα μάτια είναι σε τόνους του καφέ, του χάλκινου ή της terracotta και εφαρμόζονται με απαλές κινήσεις για ένα soft smokey αποτέλεσμα. Συνδυάζουμε επίσης ένα bronzer σε ζεστές αποχρώσεις με ένα blush σε peachy ή rose nude τόνους. Αυτά θα χαρίσουν το χαρακτηριστικό toasty εφέ. Τα χείλη είναι glossy σε nude ή καραμελένιες αποχρώσεις και απογειώνουν το makeup look.