5 κομψά nail trends που θα βλέπουμε παντού, αυτό το φθινόπωρο

Αλεξάνδρα Τρύφωνος

1 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα σεζόν, νέα εντυπωσιακά μανικιούρ

Ο Σεπτέμβρης μπορεί να μας βρίσκει ακόμα σε διάθεση καλοκαιρινή, με τη σκέψη μας στα ελληνικά νησιά που επισκεφτήκαμε τις προηγούμενες ημέρες. Όμως, επίσημα σηματοδοτεί την άφιξη του φθινοπώρου – μια εποχή απόλυτα συνυφασμένη με την ανανέωση. Είναι η στιγμή που αλλάζουμε σταδιακά τη γκαρνταρόμπα μας, δείχνουμε την προτίμησή μας σε πιο ζεστά αρώματα και επιλέγουμε νέες αποχρώσεις και designs για το μανικιούρ μας. Οι nail artists και τα catwalks μας έδωσαν ήδη τις πρώτες ενδείξεις για τις κορυφαίες τάσεις που θα κυριαρχήσουν, συνδυάζοντας κομψότητα με μια δόση τολμηρής δημιουργικότητας. Ποια είναι η πρώτη που θα δοκιμάσεις τη νέα σεζόν;

Milky White

Black Cherry

Polka Dots

Mix ‘n’ Match

Brown

