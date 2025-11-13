Οι φόρμουλες που δεν απογοητεύουν σε καμία συνθήκη

Υπάρχουν προϊόντα που χαρίζουν αυτοπεποίθηση από την πρώτη εφαρμογή και το κραγιόν είναι σίγουρα ένα από αυτά. Ένα swipe μπορεί να αλλάξει τη διάθεση, να ολοκληρώσει ένα μακιγιάζ ή ακόμα και να μεταμορφώσει ένα απλό look σε statement. Κι αν το ζητούμενο είναι η σταθερότητα και το έντονο χρώμα που δεν υποχωρεί μέσα στη μέρα, τότε τα κραγιόν διαρκείας είναι ο απόλυτος σύμμαχος. Είναι εκείνα που παραμένουν αναλλοίωτα μετά από καφέδες, ραντεβού, συναντήσεις και ώρες μπροστά στον υπολογιστή, χωρίς να χάνουν τη φρεσκάδα και τη λάμψη τους.

Η νέα γενιά των κραγιόν διαρκείας συνδυάζει ένταση και άνεση, διαψεύδοντας τον μύθο ότι σταθερότητα πρέπει να σημαίνει απαραίτητα και ξηρότητα. Οι προηγμένες φόρμουλες αγκαλιάζουν τα χείλη, προσφέροντας απαλό αποτέλεσμα που δεν σπάει και δεν ξεθωριάζει, με αποχρώσεις που κυμαίνονται από διακριτικά nude μέχρι έντονα berry και κλασικά κόκκινα.

Είτε αναζητάς το ιδανικό κραγιόν για το γραφείο είτε εκείνο που θα αντέξει μια βραδινή έξοδο χωρίς retouch, παρακάτω θα βρεις το ιδανικό longwear lipstick για εσένα:

Τα καλύτερα κραγιόν μακράς διαρκείας

SuperStay Matte Ink, Maybelline-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το best seller της Maybelline χαρίζει έντονο χρώμα στα χείλη με ματ υφή, που διαρκεί για μέχρι και 16 ώρες. Είναι διαθέσιμο σε μια μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, οπότε είναι σίγουρο πως θα βρεις εκείνη που ταιριάζει στην εκάστοτε περίσταση.

Everlasting Colorlock Matte Lipstick, Erre Due-Απόκτησέ το εδώ

Με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, η υψηλής απόδοσης σύνθεση του Everlasting Colorlock Matte Lipstick, δε μεταφέρεται και παραμένει αναλλοίωτη έως και 10 ώρες.

Superstay Vinyl Ink, Maybelline-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το κραγιόν μακράς διάρκειας με την Color lock σύνθεση του εγγυάται για πρώτη φορά λαμπερό vinyl χρώμα που δεν μεταφέρεται.

Locked Kiss Ink Lipcolour, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Η αποκλειστική τεχνολογία κλειδώματος του χρώματος αυτού του κραγιόν διαθέτει επεξεργασμένες χρωστικές διπλής επίστρωσης, που περιβάλλουν τα χείλη με ένα αδιόρατο, εύκαμπτο πέπλο, το οποίο αφήνει το δέρμα να αναπνέει, ενώ, παράλληλα, προσφέρει πλήρη κάλυψη και πλούσιο ματ χρώμα.

Infallible Matte Resistance, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Το υγρό ματ κραγιόν μακράς διάρκειας της L'Oréal Paris χαρίζει έντονο χρώμα με ματ φινίρισμα, που διαρκεί όλη τη μέρα, για χωρίς να μεταφέρεται και χωρίς να λερώνει.

Cream Lip Stain, Sephora Collection-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το εμβληματικό ματ κραγιόν τυλίγει τα χείλη σε ένα εξαιρετικά λεπτό, ματ φιλμ χρώματος, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, το οποίο μένει αναλλοίωτο για ώρες.