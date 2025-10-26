Οι αποχρώσεις που δεν λείπουν ποτέ από το νεσεσέρ τους

Η λεπτομέρεια που ολοκληρώνει την εμφάνιση κάθε κομψής γυναίκας, ακόμα και αν προτιμά ένα πιο φυσικό μακιγιάζ, είναι πάντα ένα γρήγορο πέρασμα με το αγαπημένο της κραγιόν. Ακόμα και οι Γαλλίδες, που δίνουν μεγάλη σημασία στη φροντίδα της επιδερμίδας και επιλέγουν σπάνια να φορέσουν έντονο μακιγιάζ, δεν βγαίνουν ποτέ από το σπίτι χωρίς ένα swipe από το -κόκκινο συνήθως- κραγιόν τους. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα χρώματα ίδια όσον αφορά την κομψότητα και τη λάμψη που προσδίδουν. Ποιες είναι λοιπόν οι αποχρώσεις που δεν λείπουν ποτέ από το νεσεσέρ των πιο chic γυναικών;

Τα αγαπημένα χρώματα κραγιόν των πιο κομψών γυναικών

Classic Red

IG @juliesfi

Από τη συλλογή τους δεν λείπει φυσικά ένα κλασικό κόκκινο κραγιόν, το οποίο μπορεί να κάνει το απόλυτο statement σε μία βραδινή εμφάνιση, αλλά και να χαρίσει αυτό το je ne sais quoi σε ένα πιο casual look. Συνήθως επιλέγουν κόκκινες αποχρώσεις με μπλε υπότονο, που κάνουν το χαμόγελο να δείχνει πιο λαμπερό, ενώ όσον αφορά το φινίρισμα δείχνουν να αγαπούν τόσο τα πιο ματ, όσο και τα satin και glossy κραγιόν.

Pink Nude

IG @franziskanazarenus

Το pink nude κραγιόν είναι ο απόλυτος μπαλαντέρ του νεσεσέρ τους. Η απόχρωση αυτή που φλερτάρει τόσο με το μπεζ, όσο και με το ροζ ταιριάζει ιδανικά με καθημερινά μακιγιάζ, αλλά και smokey eye looks, χαρίζοντας ένα πολύ κολακευτικό "your lips but better" αποτέλεσμα.

Warm Nude

IG @anouchkagauthier

Ιδανικό τόσο για no makeup makeup days, όσο και για τις μέρες που τολμούν ένα πιο έντονο μακιγιάζ ματιών, ένα ζεστό, nude κραγιόν είναι η go-to επιλογή τους. Αν έχεις ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, προτίμησε ένα κραγιόν σε ζεστή, μπεζ απόχρωση, ενώ αν έχεις πιο σκουρόχρωμη, στρέψου σε πιο καφέ τόνους.

Burgundy

IG @hungvanngo

Τους πιο κρύους μήνες του χρόνου, συχνά στρέφονται σε πολυτελείς σκουρόχρωμες κόκκινες αποχρώσεις, όπως το wine red και το burgundy, που χαρίζουν "ζεστασιά" στο πρόσωπο. Για να αποφύγουν τις υπερβολές, συνδυάζουν το κραγιόν τους με απλά eyeliner wings ή ακόμα και "γυμνά" μάτια.