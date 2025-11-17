Ροζ πούδρα: Το μυστικό των pros για μια πιο "ξεκούραστη" επιδερμίδα

Τα προϊόντα που έχουν γίνει η νέα εμμονή των makeup lovers

Οι ροζ πούδρες είναι η νέα εμμονή των beauty girlies -κι όχι άδικα. Με ένα μόνο πέρασμα χαρίζουν φως στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα "σβήνουν" τα σημάδια κούρασης, απορροφουν την λιπαρότητα και σταθεροποιούν το μακιγιάζ, αφήνοντας την επιδερμίδα ομοιόμορφη και φυσικά ανανεωμένη. Οι pros τις χρησιμοποιούν κυρίως για την περιοχή κάτω από τα μάτια, για να εξουδετερώσουν τους γκρι τόνους και να σετάρουν το κονσίλερ, κάνοντας το βλέμμα να δείχνει πιο φωτεινό και "ξεκούραστο".

Σε πείσαμε να δοκιμάσεις κι εσύ μια ροζ πούδρα; Ιδού εκείνες που ξεχωρίζουν, αγκαλιάζοντας το δέρμα σαν φίλτρο φυσικής φρεσκάδας:

Ροζ πούδρα: 5 top επιλογές

Easy Bake Loose Baking & Setting Powder στην απόχρωση Ube Birthday Cake, Huda Beauty-Απόκτησέ την εδώ

Η ροζ πούδρα Easy Bake αφήνει ένα ημιδιαφανές πέπλο με ματ φινίρισμα στο δέρμα που ελέγχει τη γυαλάδα, διορθώνει τις περιοχές αποχρωματισμού και τονίζει το περίγραμμα του προσώπου χωρίς να συσσωρεύεται στις λεπτές γραμμές ή να ξεθωριάζει.

Cloud Set Loose στην απόχρωση Candy, KOSAS-Απόκτησέ την εδώ

Χωρίς ταλκ και ελαφριά σαν πούπουλο, αυτή η ροζ πούδρα ενσωματώνεται τέλεια στο δέρμα χαρίζοντας ένα τέλειο ματ αποτέλεσμα χωρίς να θαμπώνει τη φυσική λάμψη του προσώπου.

Pink Translucent Loose Setting Powder, Laura Mercier-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η κλασική loose setting powder κλειδώνει το μακιγιάζ για 16 ώρες, ενώ οι ροδακινί-ροζ χρωστικές τονώνουν αμέσως την επιδερμίδα. Η εξαιρετικά φίνα φόρμουλα απορροφά την λιπαρότητα και ελέγχει τη γυαλάδα για 24 ώρες, δημιουργώντας ένα λαμπερό, ματ φινίρισμα που αποτρέπει το photo flashback.

Creaseless Setting Powder στην απόχρωση Pink, Tarte-Απόκτησέ την εδώ

Η Creaseless Setting Powder σταθεροποιεί το μακιγιάζ για έως και 16 ώρες, λειαίνοντας την περιοχή κάτω από τα μάτια, ενώ ταυτόχρονα τη διατηρεί απαλή, χωρίς να φαίνεται ξηρή ή θαμπή.

Loose Powder στην απόχρωση 10 Pink, Radiant Professional-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η ροζ πούδρα προσφέρει στην επιδερμίδα ματ όψη που διαρκεί όλη μέρα χωρίς να αλλοιώνει τη φυσική της απόχρωση. Η λεπτής υφής σύνθεσή της απορροφά την περιττή λιπαρότητα και σταθεροποιεί το μακιγιάζ για αποτέλεσμα που διαρκεί, ενώ οι ροζ χρωστικές συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των γκρι τόνων κάτω από τα μάτια.