Πώς να αναδείξεις το βλέμμα σου υιοθετώντας το πιο «έξυπνο» μακιγιάζ

Παρότι στο μακιγιάζ συχνά παρουσιάζουν μικρές δυσκολίες, με κυριότερη το ότι «κρύβουν» το κινητό βλέφαρο, τα κουκουλωτά μάτια έχουν μια αβίαστη, μυστηριώδη γοητεία που σπάνια περνά απαρατήρητη. Το κλειδί βρίσκεται στο σωστό «χτίσιμο» της δομής, στη στρατηγική τοποθέτηση του χρώματος και φυσικά στην κατανόηση του πώς λειτουργεί το σχήμα του ματιού όταν είναι ανοιχτό. Ιδού τα tips για μακιγιάζ για κουκουλωτά μάτια που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζεις:

Μακιγιάζ για κουκουλωτά μάτια: 5 SOS tips

1. Μην ξεχνάς το primer

Επειδή τα κουκουλωτά βλέφαρα έχουν την τάση να «αγγίζονται» μεταξύ τους, το eyeshadow primer θα γίνει ο απόλυτος σύμμαχός σου: Ενοποιεί την επιφάνεια, αποτρέπει «το σπάσιμο» των προϊόντων και βοηθά τις σκιές να παραμείνουν στη θέση τους χωρίς μουτζούρες.

IG @bella hadid

2. Εφάρμοσε με στρατηγικό τρόπο τις σκιές

Οι σκιές σε φυσικές, ματ αποχρώσεις στην εξωτερική γωνία ανορθώνουν το βλέμμα, ενώ οι πιο φωτεινές στο κέντρο το ανοίγουν. Τοποθέτησέ τες λίγο πιο ψηλά από την κόγχη ώστε, όταν τα μάτια είναι ανοιχτά, να εξακολουθεί να φαίνεται το blending.

3. Δώσε προσοχή στη γραμμή eyeliner

Το eyeliner είναι αυτό που πρέπει να προσέξεις περισσότερο όταν πρόκειται για το μακιγιάζ για κουκουλωτά μάτια. Η παχιά γραμμή μπορεί εύκολα να εξαφανίσει το βλέμμα, οπότε προτίμησε μια λεπτή, επιμηκυμένη γραμμή που ξεκινά από τη μέση του βλεφάρου και ανορθώνεται προς τα έξω. Το λεγόμενο floating liner, δηλαδή η γραμμή που «κάθεται» λίγο πάνω από το βλέφαρο, είναι επίσης μια μοντέρνα επιλογή που λειτουργεί άψογα σε κουκουλωτά μάτια, δημιουργώντας την αίσθηση μεγαλύτερου χώρου.

IG @arianagrande

4. Τόνισε έξυπνα τις βλεφαρίδες σου

Για να «ανοίξεις» ακόμα περισσότερο το βλέμμα σου, τόνισε τις βλεφαρίδες σου χρησιμοποιώντας ένα eyelash curler κι έπειτα εφάρμοσε την αγαπημένη σου μάσκαρα για μήκος. Αν χρησιμοποιείς ψεύτικες βλεφαρίδες, προτίμησε εκείνες που έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα στην εξωτερική γωνία, αφού δημιουργούν ένα πολύ κολακευτικό cat-eye εφέ.

5. Μην υποτιμάς τη δύναμη των φρυδιών

Τα διακριτικά ανορθωμένα, καλοσχηματισμένα φρύδια λειτουργούν σαν φυσικό lifting και βοηθούν ολόκληρο το βλέμμα να δείχνει πιο φρέσκο, οπότε μην παραλείπεις ποτέ να τα χτενίζεις προς τα πάνω και να γεμίζεις τα κενά τους με ένα μολύβι.

Editor's Tip: Για να κάνεις το βλέμμα σου να δείχνει πιο φωτεινό, εφάρμοσε μια ανοιχτόχρωμη σαμπανιζέ σκιά στο κόκαλο του φρυδιού αλλά και στην εσωτερική γωνία των ματιών.