Αυτές είναι οι καλύτερες μάσκαρα όλων των εποχών

Οι συνθέσεις στις οποίες ορκίζονται οι makeup artists εδώ και χρόνια

Υπάρχουν κάποια προϊόντα ομορφιάς που κρατούν σταθερή τη θέση τους στο νεσεσέρ των makeup artists εδώ και χρόνια. Οι παρακάτω μάσκαρα ανήκουν ακριβώς σε αυτήν την κατηγορία. Είναι οι σταθερές αξίες και δεν χρειάζονται περίτεχνα claims ή πολύπλοκες συνθέσεις για να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους. Πολύ απλά έχουν γράψει τη δική τους ιστορία κάνοντας με συνέπεια όλα όσα υπόσχονται: κάνουν τις βλεφαρίδες να δείχνουν πιο γεμάτες χωρίς να βαραίνουν, πιο μακριές χωρίς να τις σκληραίνουν, πιο έντονες χωρίς να χάνουν την κίνηση και τη φυσικότητά τους. Ποιες είναι λοιπόν οι καλύτερες μάσκαρα σύμφωνα με τους επαγγελματίες;

Αυτές είναι οι καλύτερες μάσκαρα

Monsieur Big Mascara, Lancôme-Απόκτησέ την εδώ

Το βουρτσάκι της Monsieur Big Mascara έχει ένα μοναδικό σχήμα με απαλές κυματοειδείς ίνες που χαρίζει πλούσιο όγκο, ο οποίος διαρκεί έως και 24 ώρες.

Colossal Mascara, Maybelline New York-Απόκτησέ την εδώ

Ίσως η πιο δημοφιλή μάσκαρα της Maybelline New York, η Colossal Mascara χαρίζει πλούσιο όγκο, ενώ καθώς είναι εμπλουτισμένη με κολλαγόνο ενδυναμώνει παράλληλα τις βλεφαρίδες.

Mascara Volume Effet Faux Cils Radical, YSL Beauty-Απόκτησέ την εδώ

To ειδικό βουρτσάκι και η σύνθεση χαρίζουν άμεσο όγκο για αποτέλεσμα ψεύτικων βλεφαρίδων σε βαθύ μαύρο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ήπια σύνθεση, εμπλουτισμένη με εκχύλισμα καρυδιού από τους κήπους Ουρίκα της YSL Beauty και έλαιο Αργκάν, περιποιείται και ενδυναμώνει τις βλεφαρίδες.

Hypnôse Drama Extreme Volume Mascara, Lancôme-Απόκτησέ την εδώ

Με σύνθεση εμπλουτισμένη με 2% σύμπλοκο ενίσχυσης των δεσμών, που περιποιείται σε βάθος τις βλεφαρίδες, και βουρτσάκι σε σχήμα S, αυτή η μάσκαρα χαρίζει έως και 17x περισσότερο όγκο.

Better Than Sex Mascara, Too Faced-Απόκτησέ την εδώ

Tο βουρτσάκι σε σχήμα κλεψύδρας διαθέτει ίνες νέας γενιάς που απογειώνουν την απόδοση του χρώματος και κάνουν τις βλεφαρίδες να δείχνουν άμεσα πιο πλούσιες και διαχωρισμένες. Να σημειωθεί εδώ ότι η σύνθεση είναι εμπλουτισμένη με κολλαγόνο που ενδυναμώνει τις βλεφαρίδες.

Volume Million Lashes Mascara, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Το ειδικό, millionizer βουρτσάκι, πολλαπλασιάζει και ανυψώνει τις βλεφαρίδες για τέλειο διαχωρισμό, χωρίς κόμπους. Η φόρμουλά εμπλουτίζεται με έλαιο από Camellia και Black Orchid, για να προσφέρει απαλή εφαρμογή και καθαρό, φυσικό όγκο χωρίς να τις βαραίνει.

Lash Clash Extreme Volume, YSL Beauty-Απόκτησέ την εδώ

Η μάσκαρα Lash Clash Extreme Volume με πέντε μόνο κινήσεις προσδίδει στις βλεφαρίδες πυκνότητα, μέγιστο μήκος και εξαιρετικά μαύρο φινίρισμα.