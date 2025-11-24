Σούπερ καλυπτικά και με μεγάλη διάρκεια

Κάθε γυναίκα έχει ζήσει μέρες που νιώθει την αυτοπεποίθησή της να κλονίζεται από την εμφάνιση κάποιου απρόσκλητου επισκέπτη στο πρόσωπό της. Τότε είναι που το καλυπτικό μεικ απ γίνεται ο «ήρωας» του νεσεσέρ, καμουφλάροντας τέλεια σπυράκια, κοκκινίλες και σημάδια. Τα full coverage foundations του σήμερα δεν θυμίζουν ωστόσο σε τίποτα τα προϊόντα του παρελθόντονς. Η διαφορά τους; Προσφέρουν τέλεια κάλυψη με φίνο όμως τρόπο χωρίς να δημιουργούν αυτό το αντιαισθητικό (και αποπνικτικό) cakey effect, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι «πρόγονοί» τους. Ποια είναι όμως τα καλύτερα καλυπτικά μεικ απ και πώς πρέπει να τα εφαρμόζεις για να πετύχεις ένα πραγματικά αψεγάδιαστο αποτέλεσμα;

Μεικ απ καλυπτικό: 5 κορυφαίες επιλογές

Beyond Perfecting™ Foundation + Concealer, Clinique-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το foundation συνδυάζει τα αποτελέσματα του μέικ απ και τη μοναδική καλυπτική ικανότητα του κονσίλερ. Εξασφαλίζει αψεγάδιαστη εμφάνιση της επιδερμίδας μέχρι και 24 ώρες, χαρίζοντας ομοιόμορφο χρωματικό τόνο και καλύπτοντας τέλεια τις ατέλειες.

Double Wear Stay-in-Place Makeup, Estée Lauder-Απόκτησέ το εδώ

Αψεγάδιαστο όλη μέρα, το εμβληματικό καλυπτικό μεικ απ της Estée Lauder καμουφλάρει τέλεια τις ατέλειες χαρίζοντας φυσικό αποτέλεσμα που μένει αναλλοίωτο σε συνθήκες ζέστης, υγρασίας, και έντονης δραστηριότητας.

Studio Fix Fluid, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το εμβληματικό 24ωρο foundation της MAC Cosmetics χαρίζει τέλεια κάλυψη και ματ φινίρισμα, ενώ αφήνει την επιδερμίδα να αναπνέει. Περιέχει εκχύλισμα sugar kelp για τον έλεγχο της λιπαρότητας και εκχύλισμα κόκκινων φυκιών και υαλουρονικό οξύ για την ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Infallible 24Η Freshwear Foundation, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Το Infallible 24Η Freshwear Foundation χαρίζει πλήρη κάλυψη, χωρίς συμβιβασμούς, με μεγάλη διάρκεια. Η νέα καινοτόμα σύνθεση, εξασφαλίζει ελαστικότητα και είναι τόσο ανθεκτική που αντέχει όλες τις προκλήσεις της ημέρας.

Teint Idole Ultra Wear, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Το Teint Idole Ultra Wear περιέχει υαλουρονικό οξύ για περιποίηση της επιδερμίδας, ενώ προσφέρει πλήρη κάλυψη και φυσικό ματ τελείωμα για μέχρι και 24 ώρες. Πρόκειται για το πιο λεπτό φιλμ κάλυψης από όλα τα φον ντε τεν, με αποτέλεσμα μακράς διάρκειας που αφήνει την επιδερμίδα να αναπνέει.

Μεικ απ καλυπτικό: Tips για σωστή εφαρμογή

-Δούλεψε με λεπτές στρώσεις: Ξεκίνησε με μικρή ποσότητα προϊόντος και χτίσε την κάλυψη μόνο εκεί που χρειάζεται. Το αποτέλεσμα φαίνεται πιο φυσικό, πιο «ζωντανό» και έχει συνήθως μεγαλύτερη διάρκεια.

-Χρησιμοποίησε τα σωστό εργαλεία: Για μεγαλύτερη κάλυψη, επίλεξε ένα πινέλο με πυκνές τρίχες, ενώ για ένα πιο φυσικό φινίρισμα, προτίμησε έναν σπόγγο μακιγιάζ, ο οποίος θα προσφέρει ένα πιο ομοιόμορφο, soft αποτέλεσμα.

-Εστίασε στο κέντρο του προσώπου: Οι περισσότερες ατέλειες βρίσκονται γύρω από τη μύτη, το πηγούνι και τα μάγουλα. Εστίασε λοιπόν εκεί την προσοχή σου για ένα πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα.

-Σταθεροποίησε το αποτέλεσμα με μια πούδρα: Ένα ελαφρύ πέρασμα στα σημεία που γυαλίζουν (μέτωπο, μύτη, πηγούνι) εξασφαλίζει διάρκεια χωρίς να δημιουργείται cakey αποτέλεσμα.