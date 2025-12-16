Αυτές είναι οι καλύτερες μάσκαρα για άνω των 50

Οι συνθέσεις που χαρίζουν όγκο και μήκος στις βλεφαρίδες, ενώ παράλληλα τις περιποιούνται με skincare συστατικά

Μετά τα 50, οι βλεφαρίδες τείνουν να γίνονται πιο λεπτές και αραιές, ενώ το μακιγιάζ απαιτεί πλέον μεγαλύτερη ακρίβεια και έξυπνες συνθέσεις. Η σωστή μάσκαρα δεν είναι αυτή που χαρίζει απλά όγκο ή μήκος, αλλά είναι εκείνη που «ανοίγει» το βλέμμα, χαρίζει ένταση χωρίς να βαραίνει και περιποιείται τις βλεφαρίδες έτσι ώστε σταδιακά να γίνονται πιο δυνατές και ανθεκτικές. Από κρεμώδεις υφές που δεν σπάνε ούτε τονίζουν τις λεπτές γραμμές, μέχρι βουρτσάκια σχεδιασμένα για φυσικό, κομψό αποτέλεσμα, ακολουθούν οι καλύτερες μάσκαρα για άνω των 50:

Οι καλύτερες μάσκαρα για άνω των 50

Volume Effet Faux Cils Radical, YSL Beauty-Απόκτησέ την εδώ

To βουρτσάκι και η σύνθεση Carbon Black της Volume Effet Faux Cils Radical χαρίζουν άμεσο όγκο για αποτέλεσμα ψεύτικων βλεφαρίδων σε βαθύ μαύρο. Η ήπια σύνθεση, εμπλουτισμένη με εκχύλισμα καρυδιού από τους κήπους Ουρίκα της YSL Beauty και έλαιο Αργκάν, περιποιείται και ενδυναμώνει τις βλεφαρίδες, αφήνοντάς τες πιο απαλές.

Fabulous Eyes Mascara Smudgeproof, Carolina Herrera-Απόκτησέ την εδώ

Η Fabulous Eyes Mascara Smudgeproof προσφέρει εκπληκτικό όγκο και δράση ανύψωσης με ένα μοναδικό βουρτσάκι που καλύπτει ομοιόμορφα κάθε βλεφαρίδα σε μια εξαιρετικά μαύρη απόχρωση. Το θρεπτικό εκχύλισμα γιασεμιού και το μαλακτικό καστορέλαιο διασφαλίζουν ότι οι βλεφαρίδες φαίνονται ορατά πιο γεμάτες και πιο μακριές μετά από 28 ημέρες συνεχούς χρήσης.

SOS Lashes Serum Mascara, Clarins-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η μάσκαρα περιποιείται, θρέφει και προστατεύει τις βλεφαρίδες, ενώ ενισχύει το φυσικό χρώμα τους. Περιέχει ορό τόνωσης, ο οποίος φροντίζει τις βλεφαρίδες μέχρι τις ρίζες βοηθώντας τες να γίνουν πιο μακριές και πυκνές.

Turbo Lash High Powered Volume + Length Mascara, Estée Lauder-Απόκτησέ την εδώ

Η Turbo Lash High Powered Volume + Length Mascara προσφέρει άμεση προσαρμόσιμη εφαρμογή, υψηλής-έντασης όγκο και μήκος, καθώς και συνεχή φροντίδα. Εμπλουτισμένη με 100% φυσικής προέλευσης έλαια από Μαρακούγια, Αργανέλαιο και Καστορέλαιο, προστατεύει και περιποιείται τις βλεφαρίδες έτσι ώστε να γίνουν πιο δυνατές και πυκνές.

Lash Care Mascara Curl and Definition, Embryolisse-Απόκτησέ την εδώ

Η πρώτη μάσκαρα με βάση το καστορέλαιο, συνδυάζει το skincare και το μακιγιάζ. Θρέφει εντατικά, ενδυναμώνει και περιποιείται τις εξασθενημένες βλεφαρίδες, ενισχύοντας την ανάπτυξη τους και μειώνοντας το σπάσιμο.