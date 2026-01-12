Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Βίκυ Χριστοπούλου
12 Ιανουαρίου 2026
Από τις πρώτες στιγμές που τα φλας άστραψαν στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών 2026, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η ομορφιά ήταν τουλάχιστον τόσο συναρπαστική όσο και η μόδα. Οι stars υιοθέτησαν looks που ισορροπούσαν άψογα μεταξύ κλασικής Hollywood αισθητικής και σύγχρονων beauty τάσεων, από λαμπερές μπούκλες και σαγηνευτικά finger wave bobs που θύμιζαν μια παλαιότερη, αστραφτερή εποχή μέχρι πειραματικές πινελιές στο μακιγιάζ και statement λεπτομέρειες στα νύχια. Αυτή η σεζόν στην καρδιά του Hollywood δεν ήταν απλώς ένας διαγωνισμός ενδυματολογικών επιλογών, αλλά ένα εορταστικό mash-up από σοφιστικέ eyeliner, gloss-εφέ στα χείλη και μαλλιά που έπαιξαν με όγκους και υφές, χαρίζοντάς μας έμπνευση για τις επικείμενες εμφανίσεις μας.
Όπως κάθε μεγάλη βραδιά ομορφιάς που σέβεται τον εαυτό της, έτσι και οι Χρυσές Σφαίρες μας χάρισαν στιγμές που θα καθορίσουν τις τάσεις του 2026. Aπό το Old-Hollywood glamour της Selena Gomez και το '90s makeup της Miley Cyrus, μέχρι την extra long ponytail της Kylie Jenner και το μονοχρωματικό ροζ μακιγιάζ της Ariana Grande, ιδού τα beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί της χθεσινοβραδινής τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2026:
Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα ωραιότερα beauty looks
Selena Gomez
Amal Clooney
Emma Stone
Jennifer Lopez
Ariana Grande
Kylie Jenner
Halee Steinfeld
Amanda Seyfried
Jennifer Garner
Kate Hudson
Ana de Armas
