Οι Χρυσές Σφαίρες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στο εμβληματικό Beverly Hilton Hotel στο Λος Άντζελες, με τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί να ξεχωρίζουν.

Το red carpet στις Χρυσές Σφαίρες αλλά και η τελετή που ακολούθησε την οποία παρουσίασε η Νίκι Γκλέιζερ, με τις βραβεύσεις και τις viral στιγμές των celebrities έκαναν τη βραδιά για ακόμη μία χρονιά πρώτη είδηση, τόσο στα Μέσα όσο και στα social media, με τις haute couture όμως δημιουργίες να μας τραβούν λίγο παραπάνω την προσοχή.

Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί κάθε χρόνο αποτελούν σημείο αναφοράς για τη μόδα, αυτή τη χρονιά όμως δύσκολα μένει κανείς εκτός της λίστα των πιο καλοντυμένων καθώς η πλειοψηφία των καλεσμένων επέλεξε εντυπωσιακά κομψά κομμάτια. Είδαμε λαμπερά υφάσματα, εντυπωσιακές υφές, αρχιτεκτονικές γραμμές αλλά και πιο μίνιμαλ επιλογές οι οποίες κέρδισαν το ενδιαφέρον.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν, η Εμα Στόουν τράβηξε τα βλέμματα με μια κομψή δημιουργία Louis Vuitton, μια deux pièces δημιουργία με αμάνικο τοπ και maxi φούστα με λάμψεις αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η Μάιλς Σάιρους από την άλλη επέλεξε μια πιο δραματική προσέγγιση, ένα σύνολο όλο παγιέτα από Saint Laurent, που ανέδειξε τον rock χαρακτήρα της.

Χρυσές Σφαίρες 2026: Από τα θεατρικά φορέματα σε εκείνα που θύμιζαν την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ, οι λαμπερές εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε

Η Αριάνα Γκράντε έφερε δραματικά vibes φορώντας ένα θεατρικό μαύρο φόρεμα από Vivienne Westwood Couture με ακάλυπτους ώμους ενώ η Σελένα Γκόμεζ έφτασε στο κόκκινο χαλί αποτυπώνοντας την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα Chanel με λευκά φτερά στο μπούστο.

Η Κέιτ Χάντσον επέλεξε ένα μεταλλικό ασημί φόρεμα Armani το οποίο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της ενώ αν ένα όνομα συζητήθηκε, τόσο για τη βράβευση όσο και την εμφάνισή στο κόκκινο χαλί, αυτό ήταν το όνομα της Τεγιάνα Τέιλορ η οποία επέλεξε ένα costume made φόρεμα Schiaparelli Haute Couture με λαιμόκοψη και τολμηρό πίσω μέρος.

Φυσικά δεν έλειψαν και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των ανδρών, με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ να φορά ένα κλασικό σκόμιν σε μαύρο χρώμα από τον οίκο Louis Vuitton και τον Τσάρλι Χάναμ να κινείται σε ίδια στιλιστικά μονοπάτια αλλά με μια επιλογή από Saint Laurent. O Τζέικομπ Ελόρντι επέλεξε ένα κοστούμι από Bottega Veneta ενώ ο Κρις Περφέτι επέλεξε ένα σύνολο σε υπέροχο μπλε κοβαλτίου, σε σατέν υφή και με μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, ένα τριαντάφυλλο, από Christian Cowan.

Δες παρακάτω τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών

Kate Hudson με Armani Privé

Hailee Steinfeld με Prada

Selena Gomez με Chanel

Teyana Taylor με custom Schiaparelli Haute Couture

Kylie Jenner με Custom Ashi Studio

Jeremy Allen White με Louis Vuitton

Julia Roberts με custom Armani Privé

Jacob Elordi με Bottega Veneta

Charlie Hunnam με Saint Laurent

Britt Lower με custom Loewe

Ariana Grande με custom Vivienne Westwood

Jenna Ortega με Dilara Findikoglu SS26 RTW

Emma Stone με custom Louis Vuitton

Miley Cyrus με Saint Laurent

Amal Clooney με vintage Balmain FW57 Couture

Pamela Anderson με Ferragamo

Nikki Glaser με Zuhair Murad RE26

Chris Perfetti με Christian Cowan