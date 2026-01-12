Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι μεγάλοι νικητές της 83ης απονομής

Τιμοτέ Σαλαμέ, Ρόουζ Μπερν, Βάγκνερ Μούρα, Τζέσι Μπάκλεϊ, είναι οι ηθοποιοί που κέρδισαν βραβεία στις μεγάλες κατηγορίες, ενώ η “Η μία μάχη μετά την άλλη” και το “Adolescence” είναι οι δουλειές που ξεχώρισαν στις Χρυσές Σφαίρες 2026.

Η 83η τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 11/1 στο Beverly Hilton, αναδεικνύοντας τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές δουλειές που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια του 2025. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα βλέμματα όλου του πλανήτη ήταν στραμμένα στην εκδήλωση, περιμένοντας αν θα επιβεβαιωθούν τα φαβορί για τη νίκη - όπως τελικά και έγινε.

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Η μία μάχη μετά την άλλη» αποτελεί αναμφισβήτητα τη μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, αφού κατάφερε να αποσπάσει τέσσερα βραβεία. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η ταινία της Κλόι Τζάο, «Άμνετ», λαμβάνοντας δύο βραβεία, ενώ στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «Adolescence» του Netflix ήταν η σειρά που ξεχώρισε ως limited series της χρονιάς, κερδίζοντας συνολικά τέσσερα βραβεία. Εξίσου καλά πήγαν τα «The Studio» του Apple TV και «The Pitt» του HBO, κατακτώντας από δύο Χρυσές Σφαίρες.

Getty Images

Όσον αφορά, τώρα, στους ηθοποιούς, ο Τιμοτέ Σαλαμέ τιμήθηκε για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme», κερδίζοντας το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ. Στην αντίστοιχη κατηγορία, η Ρόουζ Μπερν έλαβε Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στην ταινία «If I had legs I’d kick you». Σχετικά με τις Χρυσές Σφαίρες για τον Α’ ανδρικό/γυναικείο ρόλο σε δράμα, αυτές κέρδισαν η Τζέσι Μπάκλεϊ για τον ρόλο της στο «Άμνετ» και ο Βάγκνερ Μούρα για την ερμηνεία του στην ταινία «The Secret Agent».

Να σημειωθεί, πως ο 16χρονος πρωταγωνιστής του «Adolescence», Όουεν Κούπερ, που εντυπωσίασε κριτικούς και κοινό με την ερμηνεία του, τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα στην τηλεοπτική κατηγορία για τον Β' ανδρικό ρόλο. Ωστόσο, και το βραβείο του Β' γυναικείου της ίδιας κατηγορίας απονεμήθηκε στο «Adolescence», με την Έριν Ντοχέρτι να είναι η νικήτρια.

Αναλυτικά, όλοι οι νικητές από τις Χρυσές Σφαίρες 2026:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Δράμα: Αμνετ

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Μια μάχη μετά την άλλη

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Αντερσον (Μια μάχη μετά την άλλη)

Καλύτερο Σενάριο: Πολ Τόμας Αντερσον (Μια μάχη μετά την άλλη)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Τζέσι Μπάκλεϊ (Αμνετ)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ρόουζ Μπερν (If I had legs I’d kick you)

B’ Ανδρικός Ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

B’ Γυναικείος Ρόλος: Τεγιάνα Τέιλορ (Μια μάχη μετά την άλλη)

Καλύτερη Animation Ταινία: «KPop: Demon Hunters»

Καλύτερη Μουσική: Λούντβιχ Γιόρανσον (Sinners)

Καλύτερο Τραγούδι: «Golden» (KPop Demon Hunters)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «The Secret Agent» (Βραζιλία)

Κινηματογραφικό επίτευγμα στο box office: Sinners

Τηλεόραση