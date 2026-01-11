Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα gift bags των νικητών αγγίζουν το ένα εκατομμύριο - Μάθε το “χρυσό” περιεχόμενο

Από σπάνιες ετικέτες κρασιών μέχρι πολυτελείς διακοπές σε πανάκριβα θέρετρα και τη skincare ρουτίνα του Μπραντ Πιτ, η gift bag για τους νικητές στις Χρυσές Σφαίρες είναι αξιοζήλευτη.

Την αυλαία των λαμπερών εκδηλώσεων για το 2026 σηκώνουν οι Χρυσές Σφαίρες, με την τελετή απονομής να ξεκινά το βράδυ της 11ης Ιανουαρίου στην Αμερική, δηλαδή στις 3:00 ξημερώματα 12/1 για την Ελλάδα. Η καθιερωμένη γιορτή της υποκριτικής που τιμά τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές που ξεχώρισαν το προηγούμενο έτος, επιστρέφει και η αγωνία για την ανάδειξη των νικητών είναι μεγάλη. Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ. Θα καταφέρουν να επιβεβαιωθούν οι φήμες ή οι νικητές θα αποτελέσουν - γι’ ακόμα μια φορά - έκπληξη; Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο huge event της χρονιάς έχει ξεκινήσει.

Ένα από τα θέματα που μας τραβάει την προσοχή κάθε χρόνο, είναι τα περιβόητα gift bags, που θα λάβουν οι μεγάλοι νικητές της τελετής. Φέτος, η διοργάνωση για τις Χρυσές Σφαίρες αποφάσισε να κάνει ένα ισχυρό upgrade στις ήδη εντυπωσιακές gift bags, με αποτέλεσμα η αξία τους να ανέρχεται σχεδόν στο ένα εκατομμύριο δολάρια. Όχι, δεν διάβασες λάθος. Η λίστα με τα δώρα που θα λάβουν οι ηθοποιοί και συντελεστές είναι τεράστια, με το ένα να είναι πιο εντυπωσιακό από το άλλο. Η ειδικά σχεδιασμένη τσάντα με την ετικέτα Atlas Bespoke κρύβει πολυτελείς εκπλήξεις, που η αλήθεια είναι πως ζηλέψαμε αυτά τα δώρα περισσότερο και από τα ίδια τα βραβεία των Χρυσών Σφαιρών. Είσαι έτοιμος να τις ανοίξουμε;

Τι θα περιέχουν οι gift bags των νικητών στις Χρυσές Σφαίρες 2026

Όπως διαβάζουμε στο news18.com, οι διοργανωτές επένδυσαν και φέτος στα πολυτελή ταξίδια. Από διαμονές στις Μαλδίβες - συμπεριλαμβανομένου της Muraka, της πρώτης υποθαλάσσιας κατοικίας στον κόσμο - και ιδιωτικές βίλες στο Μεξικό, στη Τζαμάικα και το Μπαλί μέχρι πολυτελείς διακοπές στη Νέα Ζηλανδία, την Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και την Αυστρία ή πενθήμερη κρουαζιέρα με γιοτ στα νησιά της Ινδονησίας, καταλαβαίνεις πως υπάρχει ακόμα ένας λόγος να είσαι νικητής κάποιου βραβείου στη φετινή τελετή.

Τα δώρα, προφανώς, και δεν τελειώνουν εδώ: σπάνιες ετικέτες κρασιών του κόσμου, ιδιωτικό δείπνο με οινοποιούς, οινοπνευματώδη ποτά, πρόσβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) του 2026, οδήγηση πολυτελών αυτοκινήτων που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά το 2027, αυξάνουν το κόστος της gift bag. Από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν δώρα ομορφιάς και ευεξίας. Ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα προϊόντα βρίσκεται το σετ περιποίησης επιδερμίδας του brand Beau Domaine - που περιλαμβάνει τη ρουτίνα περιποίησης του Μπραντ Πιτ. Αυτό το δώρο θα δοθεί σε όλους τους νικητές.

Ακόμα, τα πακέτα για πολυτελή σπα σε Νέα Υόρκη και Σάντα Μόνικα είναι άφθονα, όπως επίσης και τα αρώματα από δημοφιλείς οίκους ομορφιάς. Θεραπείες μαλλιών, συνδρομές σε πριβέ γυμναστήρια και υψηλής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής ανήκουν, επίσης, στην πολυσυζητημένη λίστα.

