Χρυσές Σφαίρες 2026: Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες

Εκπλήξεις στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική ταινία

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η 83η ετήσια απονομή για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 στο Λος Άντζελες, με παρουσιάστρια ξανά τη Νίκι Γκλέιζερ. Για πρώτη φορά, ο θεσμός - εκτός από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση - θα δώσει βραβείο για το Καλύτερο Podcast.

Οι Χρύσες Σφαίρες θα ανοίξουν την αυλαία των βραβείων για το 2026 και ενδεχομένως να δώσουν μία πρώτη εικόνα του τι μέλλει γενέσθαι για τα Όσκαρ. Προ ολίγου ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες, οι οποίες ήταν ως επί το πλείστον οι αναμενόμενες, αν και έχουμε αρκετές εκπλήξεις.

Για παράδειγμα, στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν κατάφερε να βρίσκεται στη λίστα των ονομάτων με την ταινία Christy, ενώ έκπληξη προκάλεσε η υποψηφιότητα της Εύα Βίκτορ, η οποία πρωταγωνίστησε στην ανεξάρτητη αμερικανική ταινία Sorry, Baby - υποδύεται μία γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί τη ζωή της μετά τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε.

Χρυσές Σφαίρες 2026: Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise)

Ντιέγκο Λούνα (Andor)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Μαρκ Ράφαλο (Task)

Ανταμ Σκοτ (Severance)

Νάο Γουάιλ (The Pitt)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς (Matlock)

Μπριτ Λόουερ (Severance)

Ελεν Μίρεν (1923)

Μπέλα Ράμσεϊ (The Last of Us)

Κέρι Ράσελ (The Diplomat)

Ρέα Σίχορν (Pluribus)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ανταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Γκλεν Πάουελ (Chad Powers)

Σεθ Ρόγκεν (The Studio)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Νατάσα Λιόν (Poker Face)

Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά

Οουεν Κούπερ (Adolescence)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Γουάλτον Γκόγκινς (The White Lotus)

Τζέισον Αϊζακς (The White Lotus)

Τραμέλ Τίλμαν (Severance)

Ασλεϊ Γουόλτερς (Adolescence)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά

Κάρι Κουν (The White Lotus)

Εριν Ντόχερτι (Adolescence)

Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)

Κάθριν Ο' Χάρα (The Studio)

Πάρκερ Πόζεϊ (The White Lotus)

Αϊμι Λου Γουντ (The White Lotus)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Τζέικομπ Ελόρντι (The Narrow Road to the Deep North)

Πολ Τζιαμάτι (Black Mirror)

Στίβεν Γκρέιχαμ (Adolescence)

Τσάρλι Χάναμ (Monster: The Ed Gein Story)

Τζουν Λο (Black Rabbit)

Μάθιου Ρις (The Beast in Me)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κλερ Ντέινς (The Beast in Me)

Ρασίντα Τζόουνς (Black Mirror)

Αμάντα Σέιφριντ (Long Bright River)

Σάρα Σνουκ (All Her Fault)

Μισέλ Γουίλιαμς (Dying for Sex)

Ρόμπιν Ράιτ (The Girlfriend)

Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία

Bill Maher: Is Anyone Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

Κινηματογράφος



Καλύτερη Δραματική Ταινία

Frankenstein

Hamnet

Ενα Απλό Ατύχημα

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ Ταινία

Blue Moon

Βουγονία

Marty Supreme

Καμία Άλλη Επιλογή

Nouvelle Vague

Μια Μάχη Μετά την Άλλη

Καλύτερο κινηματογραφικό Box Office

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Kpop Demon Hunters

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία

Αμαρτωλοί

Weapons

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ζωούπολη 2

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein)

Τζαφάρ Παναχί (Ενα Απλό Ατύχημα)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Κλόι Ζάο (Hamnet)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Τζόελ Ετζερτον (Train Dreams)

Οσκαρ Αϊζακ (Frankenstein)

Ντουέιν Τζόνσον (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)

Τζένιφερλ Λόρενς (Die My Love)

Ρενάτε Ρέινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Τζούλια Ρόμπερτς (Μετά το Κυνήγι)

Τέσα Τόμσον (Hedda)

Εύα Βίκτορ (Sorry, Baby)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)

Τζορτζ Κλούνεϊ (Jay Kelly)

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ιθαν Χοκ (Blue Moon)

Λι Μπιόνγκ-χον (Καμία Αλλη Επιλογή)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα)

Σίνθια Ερίβο (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Αμάντα Σέιφριντ (The Testament of Ann Lee)

Εμα Στόουν (Βουγονία)

B’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελορντι (Frankenstein)

Πολ Μεσκάλ (Hamnet)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ανταμ Σάντλερ (Jay Kelly)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

B’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Εμιλι Μπλαντ (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία)

Αριάνα Γκράντε (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας (Συναισθηματική Αξία)

Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα

Καμία Αλλη Επιλογή

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Sirat

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Καλύτερο Σενάριο

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Ενα Απλό Ατύχημα

Συναισθηματική Αξία

Hamnet

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Το Κάστρο του Απείρου – Η Ταινία

Ελιο

ΚPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Ζωούπολη 2

Καλύτερη Μουσική

Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein)

Λούντβιχ Γιόρανσον (Αμαρτωλοί)

Τζόνι Γκρίνγουντ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Μαξ Ρίχτερ (Hamnet)

Χανς Ζίμερ (F1: Η Ταινία)



Καλύτερο Τραγούδι

Dream As One (Avatar: Φωτιά και Στάχτη)

Golden (Kpop Demon Hunters)

I Lied to You (Αμαρτωλοί)

No Place Like Home (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

The Girl in the Bubble (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Train Dreams (Train Dreams)

Καλύτερο Podcast

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First