Η Αντιγόνη Κουλουκάκου μιλάει στο Jenny.gr για τα κόμπλεξ της, τα αγαπημένα της προϊόντα ομορφιάς και τη συμβουλή της μαμάς της που την ακολουθά μέχρι σήμερα

Μόνο εγω διάβαζα τα περιοδικά πάντα ανάποδα; Από την τελευταία σελίδα, στην πρώτη; Εμπνευσμένη από την τελευταία σελίδα των glossy περιοδικών του παρελθόντος λοιπόν, η στήλη Last Page φιλοξενεί mini συνεντεύξεις με σύντομες ερωτήσεις και αυθόρμητες απαντήσεις. Όχι για να αναλύσουμε την ομορφιά, αλλά για να τη δούμε όπως πραγματικά είναι: προσωπική, συναισθηματική, γεμάτη συνήθειες, μνήμες και μικρά μυστικά. Από το αγαπημένο άρωμα και το προϊόν που δεν λείπει ποτέ από την τσάντα, μέχρι τη συμβουλή ομορφιάς της μαμάς που αντέχει στον χρόνο, το Last Page αποτυπώνει εκείνες τις λεπτομέρειες που λένε περισσότερα από μια μεγάλη συνέντευξη. Γιατί, τελικά, στην τελευταία σελίδα μένει πάντα αυτό που θυμόμαστε περισσότερο.

Πρώτη «καλεσμένη» μας είναι η Αντιγόνη Κουλουκάκου. Με σπουδές υποκριτικής και μια πορεία που χαρακτηρίζεται από επιλογές ουσίας, έχει συμμετάσχει σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, ενώ το ευρύ κοινό τη γνώρισε και μέσα από επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως «Η γη της ελιάς», όπου ξεχώρισε για τη φυσικότητα και τη συναισθηματική της αλήθεια. Φέτος το χειμώνα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το Δέντρο που Ματώνει» του Άνγκους Τσερίνι στο θέατρο Αγγέλων Βήμα, η οποία σήκωσε αυλαία στις 30 Ιανουαρίου.

15 ερωτήσεις ομορφιάς με την Αντιγόνη Κουλουκάκου

1. Ομορφιά σημαίνει…

Ευγένεια, καλοί τρόποι, χαμόγελο αληθινό που κάνει μέχρι και τα μάτια να χαμογελούν. Να αισθάνεσαι όμορφα με τον εαυτό σου.

2. Αν ανοίγαμε την τσάντα σου, ποιο προϊόν θα βρίσκαμε σίγουρα μέσα;

Σίγουρα ένα κόκκινο κραγιόν κι ένα ενυδατικό χειλιών.

3. Ποιο είναι το μυστικό σου για λαμπερή επιδερμίδα;

Δεν βάφομαι ιδιαίτερα και αν βαφτώ θα χρησιμοποιήσω ελάχιστη ποσότητα make up σε συνδυασμό με την κρέμα μου. Κάνω καλό καθαρισμό πριν πάω για ύπνο και δεν βάζω τίποτα παρά μόνο ενίοτε μάσκες ύπνου.

4. Βάλε τις λέξεις στη σειρά ανάλογα με το πώς ετοιμάζεσαι κάθε πρωί: Μακιγιάζ, μαλλιά, outfit

Μαλλιά, no make up, just perfume & outfit

5. Μια beauty συμβουλή που θα έδινες στο νεότερο εαυτό σου;

Κάποια στιγμή είχα βγάλει πολύ τα φρύδια μου.. είμαι τυχερή που βγήκαν πάλι.

6. Πότε νιώθεις πιο όμορφη;

Όταν είμαι ο εαυτός μου και δεν με πιέζω να είμαι κάτι άλλο λόγω των συνθηκών.

7. Ποια συμβουλή ομορφιάς της μητέρας/γιαγιάς σου «κρατάς» μέχρι σήμερα;

Η γιαγιά μου είχε λίγα κομμάτια στη γκαρνταρόμπα της αλλά τηρούσε τους κανόνες ευπρέπειας κι αυτό είναι κάτι που μας έμαθε κι εμάς. Η μαμά μου είναι παντα όμορφη και chic χωρίς ίχνος μακιγιάζ, λάμπουν τα μάτια της.

8. Ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν περιποίησης;

Το Coco Mademoiselle Body Oil του οίκου Chanel.

9. Ποιο είναι το καλύτερο beauty tip που έχεις μάθει on set;

Όταν ήμουν μοντέλο, έμαθα να χτενίζω τα φρύδια μου αντί να βάφομαι. Στα set ως ηθοποιός τώρα έμαθα να μην βάζω μέικ απ σε όλο το πρόσωπο παρά μόνο στο Τ.

10. Ποιο κομπλιμέντο θυμάσαι πιο έντονα στη ζωή σου;

«Μπήκες μέσα στο δωμάτιο και φώτισες τον κόσμο μου»

11. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άρωμα;

Φοράω το Coco Mademoiselle του οίκου Chanel.

12. Τι έχει αλλάξει στον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου με τα χρόνια;

Έχω μεγαλύτερη σιγουριά και συνειδητή αυτοπεποίθηση. Έχω αποκτήσει αντοχή και δύναμη.

13. Έχεις συμφιλιωθεί με κάποιο «κόμπλεξ» σου;

Έχω συμφιλιωθεί με τα love handles. Έχω ψηλή μέση και όταν ήμουν μοντέλο τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια μου έκαναν παχάκια. Γενικά τα χαμηλόμεσα δεν μου πάνε... αλλά ήταν η αφορμή για το πρακτορείο να με πιέζει να είμαι ακόμα πιο αδύνατη.

14. Ποιο beauty trend δεν θα υιοθετούσες ποτέ;

Πες μου τα trends να σου πω... γιατι δεν τα ακολουθώ!

15. Αν αύριο έχανες το νεσεσέρ σου, ποια τρία προϊόντα θα αγόραζες πρώτα;

Κραγιόν, concealer, μάσκαρα.