Τα beauty looks που ξεχώρισαν στο catwalk κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης

Αν και συνήθως στο catwalk παρουσιάζονται ακραία beauty looks, που στόχο έχω να εντυπωσιάσουν παρά να χαρίσουν έμπνευση για καθημερινές εμφανίσεις, στα shows της NYFW FW 2026 εντοπίσαμε πολλά φορέσιμα στοιχεία. Στο μακιγιάζ ξεχώρισαν τα micro liners της Ulla Johnson, καθώς και οι ιριδίζουσες βιολετί σκιες ματιών της Carolina Herrera. Όσον αφορά τα μαλλιά τώρα, οι παραλλαγές στις κλασικές πλεξούδες αποτέλεσαν μία από τις βασικές τάσεις στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης FW26, με τον οίκο Tory Burch να παρουσιάζει μία ιδιαίτερη ολλανδική πλεξούδα και τον οίκο Cult Gaia αιθέρια halo braids. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα highlights που ξεχώρισαν στα shows.Παρακάτω θα βρεις τα υπόλοιπα:

Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης FW26: Οι 7 κυριότερες τάσεις ομορφιάς στο catwalk

Pastel Eyes

Οι παστέλ σκιές ήταν ένα από τα beauty στοιχεία που ξεχώρισαν στο show του Marc Jacobs με τις φιστικί, τις θαλασσί, τις κίτρινες και τις ροζ αποχρώσεις στα βλέφαρα των μοντέλων να μας θυμίζουν ότι το μακιγιάζ μπορεί να είναι fun και playful και μάλιστα με πολύ εύκολο τρόπο.

Swinging ’60s

Τα '60s ήταν η έμπνευση πίσω από το show της Anna Sui, με την εμβληματική δεκαετία να «καθρεφτίζεται» τόσο στα μαλλιά, όσο και στο μακιγιάζ των μοντέλων. Ο lead hairstylist δημιούγησε εντυπωσιακά voluminous top knots εμπνευσμένα από την Brigitte Bardot, ενώ η Pat McGrath έδωσε έμφαση στα μάτια των μοντέλων με έντονα winged eyeliner looks.

The New Neutrals

Η makeup artist Romy Soleimani πρότεινε μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική του κλασικού μαύρου eyeliner, τονίζοντας τα μάτια των μοντέλων του οίκου Ulla Johnson με διακριτικά wings σε δαμασκινί και γαλαζοπράσινο χρώμα.

Braids

Οι πλεξούδες πρωταγωνίστησαν σε πολλά shows κατά τη διάρκεια της NYFW FF26. Μεταξύ των πιο αξιομνημόνευτων looks ήταν τα braided halos στο show του οίκου Cult Gaia, δημιουργία του hairstylist Evanie Frausto, αλλά και τα περίπλοκα ολλανδικά rope braids δια χειρός Guido Palau στο show του οίκου Tory Burch.

Violet Eyes

Μπορεί να μην είναι το επίσημο χρώμα της χρονιάς σύμφωνα με το Pantone, ωστόσο όλα δείχνουν πως το μοβ θα είναι το πιο δημοφιλές χρώμα στο μακιγιάζ του 2026. Αφού το είδαμε πολλές φορές στο red carpet, το μοβ έκανε την εμφάνισή του και στο catwalk μέσω του FW26 show του οίκου Carolina Herrera. O makeup artist James Kaliardos χρησιμοποίησε κρεμώδεις βιολετί σκιές σε όλο το κινητό βλέφαρο των μοντέλων δημιουργώντας ένα statement και ταυτόχρονα ρομαντικό αποτέλεσμα.

Dramatic Side Parts

Η έντονη πλαϊνή φράντζα φαίνεται ότι παραμένει στη μόδα με την hairstylist Justine Marjan να δημιουργεί για λογαριασμό του οίκου Christian Cowan δραματικά, ρετρό hair looks με έντονες χωρίστρες και έξτρα λαμπερό φινίρισμα.

The Return of the '90s

Εκτός από παστέλ σκιές, στο show του οίκου Marc Jacobs είδαμε και looks με έντονες '90s επιρροές. Τα πολύ σκουρόχρωμα, vampy χείλη, τα έντονα περιγράμματα στα μάτια και οι χαμηλές αλογοουρές με statement scrunchies ήταν μόνο μερικές από τις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν στο catwalk.