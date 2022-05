Η πλεκτή αλογοουρά θα γίνει το αγαπημένο σας καλοκαιρινό χτένισμα

Η πλεκτή αλογοουρά θα σας λύσει τα χέρια όλο το καλοκαίρι

Καθώς σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, χρειαζόμαστε εύκολες και γρήγορες λύσεις για τα μαλλιά μας. Μια παραλλαγή της κλασικής αλογοουράς θα σας ενθουσιάσει, όσες έχετε μακριά μαλλιά και θα θέλετε σίγουρα να τη δοκιμάσετε.

Η πλεκτή αλογοουρά είναι μια από τις πιο στιλάτες λύσεις, ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media καθώς όλα τα αγαπημένα μας it girls έχουν ποζάρει με το συγκεκριμένο hair look. Πρόκειται λοιπόν για μια παραλλαγή της κλασικής αλογοουράς, που αποτελείται όμως από μικρές πλεξούδες και ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Απλή ή διακοσμημένη με πλεξούδες, η ψηλή αλογοουρά μπορεί να αποτελέσει ένα άκρως εντυπωσιακό χτένισμα που θα αναβαθμίσει στη στιγμή κάθε look σας.

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι φαντασία και αν τη διακοσμήσεις με τα αγαπημένα σου αξεσουάρ θα γίνει ακόμη πιο ξεχωριστή. Η πλεκτή αλογοουρά σίγουρα ταιριάζει με πιο girly σύνολα και θα χαρίσει 90s vibes στην εμφάνισή σας.

Μάλιστα, αν τελευταία στιγμή θέλετε ένα διαφορετικό hair look που θα κλέψει τα βλέμματα, αυτό είναι το ιδανικό!