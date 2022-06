Sarah Jessica Parker: «Σταματήστε να λέτε ότι τα γκρίζα μου μαλλιά με κάνουν γενναία»

Τα γκρίζα μαλλιά απασχόλησαν πολύ τα media τα τελευταία δυο χρόνια αφού όλο και περισσότερες σταρς επιλέγουν να έχουν τα μαλλιά τους φυσικά και να εμφανίζονται στο κόκκινο χαλί αφήνοντας πίσω στερεότυπα και προκαταλήψεις

Η Hellen Mirren, η Jane Fonda, η Jamie Lee Curtis η Andie MacDowell αλλά και η αγαπημένη μας, Sarah Jessica Parker είναι μόνο μερικές από τις διάσημες γυναίκες που σταμάτησαν να βάφουν τα μαλλιά τους και μάλιστα δημιουργώντας έτσι ένα νέο hair trend.

Η τηλεοπτική Carrie Bradshaw, που φέτος επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με το reboot της σειράς Sex and the City, «And Just Like That» μας έδειξε πόσο αγαπάει τα γκρίζα της μαλλιά και πόσο stylish μπορεί να είναι αφού δεν τα έκρυψε στιγμή. Η Sarah Jessica Parker μίλησε πρόσφατα στο Allure και αποκάλυψε πως βλέπει τα όσα λέγονται για τα γκρίζα μαλλιά της.

Χαρακτηριστικά είπε: «Δεν μπορώ να αφιερώνω χρόνο να βάφω τα μαλλιά μου κάθε δύο εβδομάδες». Αυτή της η επιλογή έκανε μερικούς να σχολιάζουν στα media: «Η Sarah Jessica Parker γκριζάρει!» με τις φωτογραφίες της με γκρίζα μαλλιά να γίνονται viral. «Έγιναν συζητήσεις για το πόσο γενναία είμαι που έχω γκρίζα μαλλιά. Παρακαλώ, χειροκροτήστε το θάρρος κάποιου άλλου για κάτι!»

Η ίδια παρατηρεί ότι τα Μέσα τονίζουν ιδιαίτερα την υποτιθέμενη γενναιότητα κάθε γυναίκας που επιλέγει να μεγαλώνει όπως ορίζει η φύση. Στο τέλος της ημέρας, η Parker θέλει να νιώθει καλά που έζησε και συνεχίζει να το κάνει. Μάλιστα, επισημαίνει ότι όποιος έχει καθρέφτη και καλή όραση γνωρίζει καλά ότι γερνάει και πώς μοιάζει. «Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ξοδεύω χρόνο για να σκέφτομαι ότι γερνάω».

Συνεχίζει λέγοντας: «Όταν βγαίνω από την πόρτα, θέλω να νιώθω όμορφα, σύμφωνα με τα πρότυπά μου. Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι αυτά τα πρότυπα. Ξέρεις όμως πώς νιώθεις όταν αισθάνεσαι περισσότερο ο εαυτός σου, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Είμαι ματαιόδοξη αλλά δεν με ενδιαφέρει αρκετά η γνώμη των άλλων».

«Δεν καταδικάζω αυτούς που έχουν περισσότερη ματαιοδοξία από εμένα, ή αυτούς που έχουν λιγότερη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος να έχεις σχέση με τη γήρανση, τη ζωή και τον χρόνο. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο πράγματα που θέλω να κάνω με τον ελεύθερο χρόνο μου και κανένα από αυτά δεν έχει να κάνει με το να «διατηρηθώ» ίδια ή να προσπαθήσω να επιστρέψω στο πως ήμουν πριν από 15 χρόνια. Το μόνο που σκέφτομαι είναι: "Πού θα φάω; Τι βιβλία θα πάρω μαζί μου; Μπορούμε να μπούμε σε αυτό το παράξενο μικρό εστιατόριο; Θα είναι αρκετά ζεστό το νερό όταν θα κολυμπήσω;»

Φαίνεται λοιπόν ότι η Sarah Jessica Parker περνάει την καλύτερη φάση της ζωής της είτε με γκρίζα είτε χωρίς γκρίζα μαλλιά. Και εμείς θα σταθούμε στην πιο ουσιώδη δήλωσή της: «Σταματήστε να λέτε ότι τα γκρίζα μου μαλλιά με κάνουν γενναία».