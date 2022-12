Penelope Cruz: Φόρεσε το απόλυτο αξεσουάρ των γιορτών στα μαλλιά της

Η Penelope Cruz μας βάζει σε festive mood με το τελευταίο της εντυπωσιακό χτένισμα, δίνοντάς μας νέες ιδέες για τις εμφανίσεις μας

O φιόγκος στα μαλλιά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο κάθε Χριστούγεννα αφού χαρίζει μια πιο girlie και chic διάθεση. Σε μια πρόσφατη εκδήλωση, η Penelope Cruz επέλεξε ένα half-up χτένισμα, δεμένο με το κλασικό αξεσουάρ.

Σε συνδυασμό με λαμπερό δέρμα, τα nude χείλη, τα περιποιημένα φρύδια και έντονες βλεφαρίδες, έκανε ένα glam beauty look. Ο εντυπωσιακός φιόγκος πρόσθεσε extra γοητεία και απογείωσε το κομψό outfit της.

Τα τελευταία χρόνια, η υπερβολή στη διακόσμηση των μαλλιών αποτελεί μία από τις πιο hot τάσεις που υποστηρίζουν πολλές celebrities.

Οι φιόγκοι αναβαθμίζουν αμέσως κάθε look και να σας κάνουν να δείχνετε chic, χωρίς να προσπαθείτε πολύ. Το μέγεθος εδώ παίζει ρόλο και όσο πιο μεγάλος είναι ο φιόγκος, τόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι και το look. Plus, oι φιόγκοι σε διάφορα υφάσματα, χρώματα και prints μπορούν να δώσουν ένταση και ύφος σε ένα απλό ντύσιμο ή χτένισμα.